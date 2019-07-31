HABER

Ben polisim dedi, 12 bin TL dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Tokat’ta kendini polis olarak tanıtarak güven verdiği kişileri 12 bin TL dolandıran şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Tokat Gaziosmanpaşa Polis Merkezi Amirliğine farklı tarihlerde şikayetlerde bulunan 3 vatandaş, kendilerini KOM Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olarak tanıtan şahsın, ünlü markaların cep telefonlarını getireceğini söyleyerek, kendilerini 12 bin lira dolandırdığını ileri sürdü.

Tokat’ta kendini polis olarak tanıtarak güven verdiği kişileri 12 bin TL dolandıran şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Gaziosmanpaşa Polis Merkezi Amirliğine farklı tarihlerde şikayetlerde bulunan 3 vatandaş, kendilerini KOM Şube Müdürlüğünde çalışan polis memuru olarak tanıtan şahsın, ünlü markaların cep telefonlarını getireceğini söyleyerek, kendilerini 12 bin lira dolandırdığını ileri sürdü. Vatandaşların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Kendisini Tokat Kom Şube Müdürlüğünde ve Uzunburun hizmet binasında görevli polis memuru olarak tanıtarak güven duygusu vererek, vatandaşları dolandıran şüpheli şahsın A.T.(28) olduğu tespit edildi. Geyras uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 1 adet polis yeleği, 2 adet metal polis arması ve bir adet kuru sıkı tabanca bulundu. Ayrıca şahsın, 2 adet dolandırıcılık 1 adet tutuklu veya hükümlünün kaçması suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak T Tipi cezaevine gönderildi.

Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi Gören şaşkına dönüyor! Adıyaman'da üst geçit komedisi
Sultangazi'deki marketçi cinayetiyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındıSultangazi'deki marketçi cinayetiyle ilgili iki şüpheli gözaltına alındı
Gercüş’te traktör devrildi: 1 yaralıGercüş’te traktör devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.