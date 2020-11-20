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  4. 'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp eden şüpheli yakalandı

'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp eden şüpheli yakalandı

20.11.2020 19:58 | Son Güncelleme:
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'Ben polisim' diyerek ambulans şoförünü darp eden şüpheli yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, koronavirüs vakasına müdahaleye giden ambulansın şoförünü darp eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Koronavirüs vakasına müdahale etmek üzere olay yerine giden sağlık ekibi, Atatürk Caddesi üzerinde bir araç sürücüsünün yol vermemesi nedeniyle tartıştı. 36 yaşındaki ambulans şoförü Mustafa Başbay ile sürücü arasındaki tartışma kavgaya döndü.

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Otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs Başbay’ı ambulanstan indirerek darp etti. Yüzünde, boynunda darp izleri olan ve dudağı patlayan ambulans şoförü Başbay, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

"SEN BU YOLDAN GİDEMEZSİN DEDİLER"

Olayı anlatan Başbay, “Koronavirüs vakasına gidiyordum. Yol istedim. ‘Sen bu yoldan gidemezsin’ dediler. Sirenlerimi çaldım. Halen bana yol vermediler. Tekme, tokat bana girdi. Şikayetçiyim” dedi.

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Araç sürücüsünün ambulans şoförünü darp ettiği anlar, amatör kamera tarafından görüntülendi.

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"BEN POLİSİM"

Saldırganın, Mustafa Başbay’ı darp ettiği anlarda, sivil halde askeri personel olduğunu söyleyen bir kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görülürken, saldırgan şahsın ‘ben polisim’ dediği de görüntülerde duyuldu. Ancak saldırganın polis olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan araç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. (İHA)

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