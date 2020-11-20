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’Ben polisim’ diyerek ambulans şoförünü darp etti

20.11.2020 19:50 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir şahıs hasta nakil ambulansı şoförünü “Ben polisim” diyerek darp etti.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir şahıs hasta nakil ambulansı şoförünü “Ben polisim” diyerek darp etti. Şoförü darp eden şahsın emlakçı olduğu öğrenilirken, saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Korona virüs vakası nakli için yola çıktığı öğrenilen hasta nakil ambulansı şoförü, iddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde 06 DR 9108 plakalı araç sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. 36 yaşındaki ambulans şoförü Mustafa B. ile sürücü arasındaki sözlü tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, ambulans şoförünü ambulanstan indirerek darp etti. Ambulans şoförünü darp ettiği sırada gelenlere ve ambulans şoförüne ’Ben polisim’ diye bağıran şahsın, emlakçı olduğu öğrenildi.
Yüzünde, boynunda darp izleri olan ve dudağı patlayan ambulans şoförü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ambulans şoförünün darp girişiminde bulunan sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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