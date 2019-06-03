- "Ben şartlı evetini kabul ediyorum"

Daha önceki konuşmalarında, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesini kararının yanlış olduğunu dile getirdiğini dile getiren İmamoğlu, "Zaten dağ fare doğurmuştu. Çok kötü, yanlış, gerekçesiz gerekler üzerinden bir karar verildiğini söylemiştik. Defalarca soruşturmanın ne olduğunu gün gün sordum. Hiçbir zaman buna cevap verilmedi, verilemeyeceğini de biliyorduk. Çünkü öyle bir gerekçe olmaz. Olduğu takdirde ne Cumhurbaşkanlığı seçimi ne de önceki referandum ki, aynı kişiler bize yüzlerce başvuru yaptı. Aynı kişiler bu üç seçimde görev yapmış kişiler. Olmayan bir gerekçeyle ne yazık ki İstanbul halkının emanetini gasbetmişlerdir." diye konuştu.

"Ben her zaman olduğu gibi bu vesileyle YSK’dan bu kararı alan kişileri kınıyorum." diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Onlar demokrasiye büyük zarar vermişlerdir ama bugün itibariyle alınan karara da şaşırmıyorum. Çünkü tuz koktu. Ne yapacaklarının hiçbir kıymeti yok. Şöyleydi, böyleydi demenin bir kıymeti yok. Bu kadar, tuz koktu. Acı bir süreç yaşıyoruz. Demokrasiyi tamir etme görevi İstanbul halkına düşmüştür. Niye tuz kokmuştur? Çünkü ortada sebep yok, gerekçe yok ama birileri caminin önünde ya da ibadet ederken 'Çaldılar' diyebiliyorlar ya da 'Hırsızlar' diyebiliyor. Kim ama? Kim olduğu belli değil. Tam da bayram öncesi Allah’a havale ediyorum. Çok kötü bir süreç. Kötü sözün sahibine ait olduğu bir süreç yaşadık. Adalet mekanizmalarının işletilemediği bir süreç yaşadık, üzgünüz."

- "Vatandaş demokrasiyi güvence altına alacaktır"

Ekrem İmamoğlu, seçimin tarihiyle ilgili endişe yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya, "Arkadaşlarımla bunun büyük bir mücadele olduğunun ilk günden beri farkındayız, 'Şöyle olmuş, böyle olmuş'a bakmaksızın. YSK dahil tüm tedbirlerimizi alma noktasında, başvurularını adım adım yapan, her aklımıza gelen soruyu soran, cevabını alan, halkın iradesinin, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' prensiplerinin mutlak sağlama alınması için yüz binlerce insan sandıkta, ilçe seçim kurullarında ve YSK’da görev yapacağız. Bu görev artık halka düşmüştür. Bu alınan karara göre değil, bu sürecin her türlü teminatı olmaya, halkın seferber olacağını biliyorduk, seferber ettik. Vatandaş demokrasiyi güvence altına alacaktır. Biz de buna öncülük ve rehberlik yapacağız. O bakımdan halkımız endişe duymasın. Eninde sonunda Türkiye’de demokrasi kazanacak." şeklinde yanıt verdi.