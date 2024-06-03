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'Ben seni aldatmadım' diye mesaj atıp kendini astı! Polisler eve girince...

03.06.2024 15:59
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Samsun'un Bafra ilçesinde 4 çocuk annesi S.Ö., telefon yüzünden tartıştığı eşi D.Ö.'ye “Ben seni aldatmadım. Çocuklarıma iyi bak. Hakkını helal et” diye mesaj attı. Mesajı alır almaz polise ihbarda bulunan D.Ö., çilingir yardımıyla kapıyı açınca eşini doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Polislerin ipten alarak ilk yardım yapması sonrası hastaneye kaldırılan S.Ö., tedavi altına alındı. İşte detaylar...

'Ben seni aldatmadım' diye mesaj atıp kendini astı! Polisler eve girince...

Dehşete düşüren olay, Emirefendi Mahallesi Bağkur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan D.Ö., bu sabah eşi ile telefon yüzünden tartıştıktan sonra evden çıktı. Bir süre sonra evde bulunan 4 çocuk annesi S.Ö., eşine “Ben seni aldatmadım. Çocuklarıma iyi bak. Hakkını helal et” diye mesaj attı.

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DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI BULUNDU

Mesajı okuyan kocası D.Ö. eve gelerek kapıyı açtırmak için çilingir çağırıp, polise de ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çilingirle beraber eve girdiklerinde kadını doğal gaz borusuna asılı buldu.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerince ipten alınan kadına ilk müdahale, ilk yardım kursu almış bir polis memuru tarafından yapıldı. Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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