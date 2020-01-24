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"Ben Varım" müzikli oyununun ilk gösterimi Ataşehir'de yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

Yönetmen Ümit Aydoğdu: - "Sadece mizansen ve oyunculuk değil oyuncuların da her zaman alışık olmadığı birçok şey var müzikalde"

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Didem Balçın, Tuğrul Tülek, Erdem Akakçe ve Hülya Gülşen'in paylaştığı müzikli oyun "Ben Varım"'ın prömiyeri gerçekleştirildi.

Peter Lund'un kaleme aldığı, Güliz Gonca Yakut'un Türkçeye kazandırdığı ve Ümit Aydoğdu'nun yönettiği oyun, Ataşehir DasDas Sahne'de tiyatroseverlerle buluştu.

Yönetmen Ümit Aydoğdu, gösterim öncesinde AA muhabirine, oyunun hazırlıklarına 15 Ekim'de başladıklarını anlatarak, "Müzikal her zaman zor bir iş. Zaten tiyatro çok disiplinli birbirinden farklı alanların bir arada bulunduğu bir yapı. Müzikal olunca daha da komplike olmaya başlıyor. İşin içine besteler, notalar, orkestra, ses çalışması gibi çok şey giriyor. Sadece mizansen ve oyunculuk değil oyuncuların da her zaman alışık olmadığı birçok şey var müzikalde." dedi.

Aydoğdu, çok uyumlu bir oyuncu ekibiyle çalıştığını ifade ederek, "Ben Varım" müzikli oyununun bugünün insanına dair konuları içerdiğini söyledi.

- "Mizah gerçek olandan çıkar"

Oyuncu Didem Balçin, 4 aya yakın bir süredir 30 kişilik bir ekiple çalışarak hazırlandıklarının altını çizerek, tiyatroseverleri dansların, canlı performans şarkıların olduğu ve güzel bir metni olan bir oyunun beklediğini ifade etti.

Erdem Akakçe, üniversite mezunu işsiz bir sevgiliyi canlandırdığını, oyunda vicdanı temsil eden 2 karakterden biri olduğunu söyledi.

Hülya Gülşen de oyunun çok katmanlı olduğuna dikkati çekerek, "Teknoloji çağındayız ve her şey o kadar hızlı ki... Biz de bu oyunda aslında aynı anda birçok şeyi yaparak seyirciye büyük bir dünya gösteriyoruz. Provaları izleyenlerin yorumları hiç sıkılmadan birkaç defa izleyebilecekleri bir oyun olduğu şeklindeydi. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. Her şey çok gerçekçi ve zaten mizah gerçek olandan çıkar." değerlendirmesini yaptı.

Alper Baytekin ise sürecin başındaki heyecanın bugün de aynı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, bugün aşk ve iş hayatında yaşanılan bütün problemleri ortaya seren bir oyun çıkardıklarını, seyircinin oyuna ilgi göstereceğini düşündüğünü belirtti.

- "Ben Varım" müzikali hakkında

Peter Lund'un kaleminden çıkan oyunun çevirisini Güliz Gonca Yakut yaparken yönetmenliğini ise Ümit Aydoğdu üstleniyor.

Oyunda, Didem Balçın, Tuğrul Tülek, Yeliz Kuvancı, Erdem Akakçe, Alper Baytekin, Ecmel İs, Hülya Gülşen, Iraz Yöntem ve Özkan Ayalp oyuncu olarak yer alırken kalabalık bir koro da onlara eşlik ediyor.

Dekor tasarımını Yasemin Arslan, kostüm tasarımını Eylül Gürcan ve ışık tasarımını Cem Yılmazer'in üstlendiği müzikalin müziklerini ise Oktay Köseoğlu yapıyor.

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"Ben Varım" dasdas müzikal Prömiyer

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