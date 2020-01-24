"Ben Varım" müzikli oyununun ilk gösterimi Ataşehir'de yapıldı

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Didem Balçın, Tuğrul Tülek, Erdem Akakçe ve Hülya Gülşen'in paylaştığı müzikli oyun "Ben Varım"'ın prömiyeri gerçekleştirildi.

Peter Lund'un kaleme aldığı, Güliz Gonca Yakut'un Türkçeye kazandırdığı ve Ümit Aydoğdu'nun yönettiği oyun, Ataşehir DasDas Sahne'de tiyatroseverlerle buluştu.

Yönetmen Ümit Aydoğdu, gösterim öncesinde AA muhabirine, oyunun hazırlıklarına 15 Ekim'de başladıklarını anlatarak, "Müzikal her zaman zor bir iş. Zaten tiyatro çok disiplinli birbirinden farklı alanların bir arada bulunduğu bir yapı. Müzikal olunca daha da komplike olmaya başlıyor. İşin içine besteler, notalar, orkestra, ses çalışması gibi çok şey giriyor. Sadece mizansen ve oyunculuk değil oyuncuların da her zaman alışık olmadığı birçok şey var müzikalde." dedi.

Aydoğdu, çok uyumlu bir oyuncu ekibiyle çalıştığını ifade ederek, "Ben Varım" müzikli oyununun bugünün insanına dair konuları içerdiğini söyledi.

- "Mizah gerçek olandan çıkar"

Oyuncu Didem Balçin, 4 aya yakın bir süredir 30 kişilik bir ekiple çalışarak hazırlandıklarının altını çizerek, tiyatroseverleri dansların, canlı performans şarkıların olduğu ve güzel bir metni olan bir oyunun beklediğini ifade etti.