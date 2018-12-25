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'Ben Vecihi Hürkuş'un galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 22:24 | Son Güncelleme

TÜRK pilot Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı 'Ben Vecihi Hürkuş' adlı tiyatro oyununun galası yapıldı.  Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan ve İstiklal madalyası ile ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı 'Ben Vecihi Hürkuş' adlı tiyatro oyununu Tekamül Tiyatrosu, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sahneye taşıdı.

İSTANBUL,(DHA)-TÜRK pilot Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı 'Ben Vecihi Hürkuş' adlı tiyatro oyununun galası yapıldı.
Eyüpsultan Belediyesi ev sahipliğinde Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan ve İstiklal madalyası ile ödüllendirilen Türk pilot Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı 'Ben Vecihi Hürkuş' adlı tiyatro oyununu Tekamül Tiyatrosu, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sahneye taşıdı. Yasin Çetin'in yönettiği oyunda Ensar Kaplan, Ziya Öztürk, Sevim Erdoğan, Özgür Uysal, Oğuz Cabir Arslan, Mustafa Çeğindir ve Orkun Başarır rol aldı.

"ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ NE YAZIK Kİ NESİLLERİMİZ BİLMİYOR"
Tarihe, kültüre ve sanata çok ciddi katkılar yaptıklarını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bu önemli şahsiyetleri ne yazık ki nesillerimiz bilmiyor. Belki de özellikle bilinmesi istenmiyor. Vecihi Hürkuş bunların en önemlilerinden bir tanesidir. Maalesef gerektiği kadar ilgi gösterilmemiş. Son zamanlarla Vecihi Hürkuş gibi değerlerimiz açığa çıkarılmakta ve günümüz insanlarıyla buluşturulmaya çalışılıyor. Umarım ki sanatın taşıyıcılığıyla ve etkisiyle geçmişin çok kıymetli değerlerini yeni nesillerimizle buluştururuz" diye konuştu.

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Katılımcılardan detaylar
Oyunculardan detaylar
Başkan ile röportaj

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'Ben Vecihi Hürkuş'un galası yapıldı'Ben Vecihi Hürkuş'un galası yapıldı
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