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Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 15:47 | Son Güncelleme

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, aldığı tepkiler sonrası ilişkinin bittiğini duyurmuştu. Ayrılığın ardından manidar bir paylaşımda bulunan Benan Mahmutyazıcıoğlu, 'Ece Erken'e gönderme mi?' sorularına yanıt verdi.

Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması!

Son dönemde yaşadığı olaylı ilişkiyle gündemden düşmeyen, önce sunucusu olduğu programdan istifa eden ve ardında da ayrılık kararı alan Ece Erken ile Benan Mahmutyazıcıoğlu arasında sular durulmuyor. Birbirine dava açan ikiliden Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi ve Ece Erken'in ayrılmasından sonra manidar bir paylaşımda bulundu.

Çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafını yayınlayan Benan Hanım, “Sakin kaldığın zaman, hayat senin yapmak istediğin şeyi çok güzel şekilde önüne seriyor. Sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerini oturuşunu seyrediyorsun. Herkesin ve her şeyin zamanı var” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Benan Mahmutyazıcıoğlu, ece erken,

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