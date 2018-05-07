MAGAZİN

Benan Terzioğlu'ndan yeni koleksiyon...

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

Tasarımcı Benan Terzioğlu'ndan yeni koleksiyon... Terzioğlu şimdi de çanta tasarımlarıyla gündemde...

Benan Terzioğlu'ndan yeni koleksiyon...

Tasarımlarıyla beğeni toplayan tasarımcı Benan Terzioğlu Hemithea ve Marrakech Koleksiyonu ile gündemde...

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Benan TERZİOĞLU KİMDİR?

1993 yılında dünyaya gelen Benan Terzioğlu Pratt Institute Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Ardından psikoloji minor programını tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimi de alan Benan Terzioğlu uzun süre eğitimi için yaşantısını New York’ta sürdürmüş ardından İstanbul’a taşınmıştır.

Terzioğlu son dönem tasarımlarıyla sık sık moda dünyasında gündeme gelen bir isim. Şu sıralar ise çanta tasarımlarıyla adından söz ettiriyor.

YAZA ÖZEL ÇANTA

Fas’ın berberi kültürü ve renk zenginliğiyle 50-60 yıllık Anadolu Pala kilimleri Terzioğlu'na ilham verdi. Ev tekstilinde kullanılan Anadolu Pala kilimlerinin çizgili dokusu Berberi dokumalarıyla benzerlik gösteriyor.

Marrakech Collection, dokumalarda ki sıcak renklerin zenginliğinin verdiği ilhamla ortaya çıktı.

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3 farklı boyda olan çantaların tanıtımı ise yarın yapılacak.

NEDEN HEMİTHEA?

Tasarıma ismini veren Hemithea için ise firma şu ifadeleri kullanıyor:

Hemithea Koleksiyonu adını eşsiz koylarımızdan Hemithea (Hisarönü) dan almaktadır. Mitolojide şifa ve dinginlik tanrısı olarak adlandırılan Hemithea, adını verdiği koyun olağanüstü renkleri tasarımlarımıza ilham verdi.

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    > Tasarımlarımızda sadeliğe verdiğimiz önemin yanısıra renk paletimizde denizin maviliğini, güneşin, begonvillerin,kumun tüm renklerini kullandık.
> İnceltilmiş derilerin el işçiliği örgülerle tamamladığımız çantalarımızda hiçbir dikiş olmaması bu tasarımımızda dikkat çeken detaylarındandır.
> Tasarım felsefesimiz olan zamansız çizgilerle kullanıcılarına mevsim boyu şıklık sunmayı hedefledik.


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Benan Terzioğlu Benan Terzioğlu tasarım

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