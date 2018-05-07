Benan Terzioğlu'ndan yeni koleksiyon...

Tasarımlarıyla beğeni toplayan tasarımcı Benan Terzioğlu Hemithea ve Marrakech Koleksiyonu ile gündemde...

Benan TERZİOĞLU KİMDİR?

1993 yılında dünyaya gelen Benan Terzioğlu Pratt Institute Mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Ardından psikoloji minor programını tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimi de alan Benan Terzioğlu uzun süre eğitimi için yaşantısını New York’ta sürdürmüş ardından İstanbul’a taşınmıştır.

Terzioğlu son dönem tasarımlarıyla sık sık moda dünyasında gündeme gelen bir isim. Şu sıralar ise çanta tasarımlarıyla adından söz ettiriyor.

YAZA ÖZEL ÇANTA

Fas’ın berberi kültürü ve renk zenginliğiyle 50-60 yıllık Anadolu Pala kilimleri Terzioğlu'na ilham verdi. Ev tekstilinde kullanılan Anadolu Pala kilimlerinin çizgili dokusu Berberi dokumalarıyla benzerlik gösteriyor.

Marrakech Collection, dokumalarda ki sıcak renklerin zenginliğinin verdiği ilhamla ortaya çıktı.

3 farklı boyda olan çantaların tanıtımı ise yarın yapılacak.

NEDEN HEMİTHEA?

Tasarıma ismini veren Hemithea için ise firma şu ifadeleri kullanıyor: