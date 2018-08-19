HABER

"#BenAntepim"i bir milyon kişi izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in seslendirdiği kentin tanıtım filmi, sosyal medyada 24 saat dolmadan bir milyona yakın izleyiciye ulaştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından seslendirilen kentin tanıtım filmi, sosyal medyada 24 saat dolmadan bir milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin, şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Şahin'in kendi sesiyle, geçmişten günümüze Gaziantep'in anlatıldığı "#BenAntepim" adlı film, sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden 24 saat geçmeden 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

"Ben burada doğdum. Bu topraklarda, bu yağmurlarda büyüdüm. Buranın rüzgarı, buranın kokusu benim. Burada öğrendim memleket nedir, vatan nedir, sevda nedir? Çocukken koşturduğum dar eski evlerin arasında başladı ilk arkadaşlıklarım" sözleriyle başlayan film, Gazianteplilerin katılımıyla çekildi.

Şahin'in seslendirmesini yaptığı metnin devamında da emeğin, çabanın, inanarak mücadele etmenin, dürüstlüğün ve ahlakın önemi anlatılıyor.

Tanıtım filminde, Gaziantep'in tarihinden, kültüründen, esnaf kültüründen, üretici bir şehir olmasından ve binlerce yıllık geçmişinden bahsedilerek, gazi şehrin modern yüzüne ve geleceğine işaret ediliyor.

"Buranın tadı, buranın lezzeti, buranın baharatı, buranın esnafı, buranın bakırcısı, buranın kutnucusu benim. Ben binlerce yıllık bir kültürün mirasçısı, ben bu şehrin geleceği, ben bu şehrin yeni yüzü, ben dünyanın en güzel coğrafyalarından biri, ben Antep'im. Ben Gaziantep'im." sözleriyle son bulan film sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
5'inci kattan düşen Filiz'in tedavisi sürüyor5'inci kattan düşen Filiz'in tedavisi sürüyor
Kestane şekeri imalathanesine hijyen turnikesinden geçiliyorKestane şekeri imalathanesine hijyen turnikesinden geçiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin sosyal medya tanıtım filmi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.