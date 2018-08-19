"#BenAntepim"i bir milyon kişi izledi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından seslendirilen kentin tanıtım filmi, sosyal medyada 24 saat dolmadan bir milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin, şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Şahin'in kendi sesiyle, geçmişten günümüze Gaziantep'in anlatıldığı "#BenAntepim" adlı film, sosyal medyada paylaşılmasının üzerinden 24 saat geçmeden 1 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

"Ben burada doğdum. Bu topraklarda, bu yağmurlarda büyüdüm. Buranın rüzgarı, buranın kokusu benim. Burada öğrendim memleket nedir, vatan nedir, sevda nedir? Çocukken koşturduğum dar eski evlerin arasında başladı ilk arkadaşlıklarım" sözleriyle başlayan film, Gazianteplilerin katılımıyla çekildi.

Şahin'in seslendirmesini yaptığı metnin devamında da emeğin, çabanın, inanarak mücadele etmenin, dürüstlüğün ve ahlakın önemi anlatılıyor.

Tanıtım filminde, Gaziantep'in tarihinden, kültüründen, esnaf kültüründen, üretici bir şehir olmasından ve binlerce yıllık geçmişinden bahsedilerek, gazi şehrin modern yüzüne ve geleceğine işaret ediliyor.

"Buranın tadı, buranın lezzeti, buranın baharatı, buranın esnafı, buranın bakırcısı, buranın kutnucusu benim. Ben binlerce yıllık bir kültürün mirasçısı, ben bu şehrin geleceği, ben bu şehrin yeni yüzü, ben dünyanın en güzel coğrafyalarından biri, ben Antep'im. Ben Gaziantep'im." sözleriyle son bulan film sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

