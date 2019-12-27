Benazir Butto ilk kez öldürüldüğü yerde anıldı

RAVALPİNDİ (AA) - Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto, 12 yıl sonra ilk kez, suikaste uğrayarak hayatını kaybettiği yerde anıldı.

Bugüne kadar suikastin düzenlendiği Ravalpindi kentinin Liyakat Bağ Parkı'nda anma etkinliği düzenlenmesine izin vermeyen Pencap Eyalet Hükümeti, bu yıl ilk kez izin verdi.

Ülkenin dört bir yanından otobüslerle vatandaşların gediği anma etkinliğine, Butto'nun partisi Pakistan Halk Partisi (PPP) tam kadro katıldı.

Butto'nun oğlu ve PPP lideri Bilaval Butto-Zerdari, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, annesinin tüm siyasi hayatı boyunca diktatörler ve darbecilerle mücadele ettiğini söyledi.

Pakistan'ın bugün kullandığı balistik füze teknolojilerinin de annesinin başbakanlığı döneminde ülkeye kazandırıldığını kaydeden Butto-Zerdari, "Rakipleri bir kadından yönetici olamayacağını söylerken tüm dünya Müslüman bir ülkenin ilk kez bir kadın tarafından yönetildiğine şahitlik etti." diye konuştu.

Butto'nun sürgünde olmasına rağmen Pakistan'da demokrasinin yerleşmesine katkı için suikastinden günler önce ülkesine döndüğünü ifade eden Butto-Zerdari, "Annem Pakistan'da demokrasinin başarı olup olmadığını görmek için ülkesine dönmüştü ancak (Pakistan'ın kurucusu) Muhammed Ali Cinnah'ın bize bıraktığı Pakistan bu değildi. Butto'nun tahayyül ettiği Pakistan'ı kurmak için çalışmalıyız." dedi.