'Bende korona varsa size de bulaşsın' deyip öksürdü, güvenliğe saldırdı

Çukurova Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, L.K. koronavirüs şüphesiyle acil servise getirildi. L.K. yapılan test sonucu beklenirken gözlem odasına alındı. Ancak kısa süre sonra acil servis kapısına çıktı. Kendisini içeride kalması ve maske takması yönünde uyaran 2 güvenlik görevlisine "Ben içeride kalacaksam siz de kalın. Bende korona varsa size de bulaşsın" diyerek tepki gösterdi. Öksüren L.K. ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Güvenlik görevlilerini darp eden L.K., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun negatif çıkması halinde gözaltına alınarak, Fatih Polis Merkezi'ne götürülecek. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, darp raporu aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. L.K.'nin, hastane polisine verdiği ifadede, "Ben koronavirüslü değilim, evime gideceğim" dediği öğrenildi. L.K., hastanede 14 gün karantinaya alındı.

Darp edilen güvenlik görevlisi Cüneyt Eşli ise aldığı darp raporunun ardından dinlenmesi için evine gönderildi.

(DHA)

