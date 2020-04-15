HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Bende korona varsa size de bulaşsın' deyip öksürdü, güvenliğe saldırdı

'Bende korona varsa size de bulaşsın' deyip öksürdü, güvenliğe saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 18:14 | Son Güncelleme

Adana'da, koronavirüs şüphesiyle getirildiği hastanede yapılan testin sonucu beklenirken gözlem odasından kapı önüne çıkan L.K., kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırdı.

Çukurova Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, L.K. koronavirüs şüphesiyle acil servise getirildi. L.K. yapılan test sonucu beklenirken gözlem odasına alındı. Ancak kısa süre sonra acil servis kapısına çıktı. Kendisini içeride kalması ve maske takması yönünde uyaran 2 güvenlik görevlisine "Ben içeride kalacaksam siz de kalın. Bende korona varsa size de bulaşsın" diyerek tepki gösterdi. Öksüren L.K. ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Güvenlik görevlilerini darp eden L.K., polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözetim altında tutulan L.K., test sonucunun negatif çıkması halinde gözaltına alınarak, Fatih Polis Merkezi'ne götürülecek. Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, darp raporu aldı.

koronavirus-suphelisi-guvenlik-gorevlilerine-saldirdi_2238_dhaphoto2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. L.K.'nin, hastane polisine verdiği ifadede, "Ben koronavirüslü değilim, evime gideceğim" dediği öğrenildi. L.K., hastanede 14 gün karantinaya alındı.

Darp edilen güvenlik görevlisi Cüneyt Eşli ise aldığı darp raporunun ardından dinlenmesi için evine gönderildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Hatay'da korkutan deprem!Hatay'da korkutan deprem!
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar
Anahtar Kelimeler:
adana koronavirüs koronavirüs şüphelisi

En Çok Okunan Haberler

Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

Yeni bir salgın daha başladı: Beyin iltihaplanıyor

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

Tartışma yaratan 0.021 oranı! Ateş Kara açıklık getirdi

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'istifa' açıklaması!

Koronavirüs tedavisinde büyük başarı! Türkiye'de başka yok

Koronavirüs tedavisinde büyük başarı! Türkiye'de başka yok

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Habertürk'teki programa yellenme sesi damga vurmuştu! Açıklama geldi

Diğer Haberler
Kayseri'de 850 özel halk otobüsü şoförü karantinada tutuluyor

850 özel halk otobüsü şoförü karantinada tutuluyor

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD - Kandilli son depremler

Hatay'da korkutan deprem!

Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü

Karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü

Yurtdışı uçuşları ne zaman açılır? Dış hatlar ne zamana kadar kapalı?

Yurtdışı uçuşları ne zaman açılır?

İstanbul’da eczaneler saat kaçta kapanacak? Eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da eczane çalışma saatlerine yeni düzenleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.