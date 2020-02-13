'Benden az çalışıyorsun' deyip iş arkadaşının boğazını kesen zanlı yakalandı

Olay, 31 Ocak günü sabah saat 05.30 sıralarında Başakşehir’de Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Aymakop Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lazer kesim iş yerinde çalışan Özbekistan uyruklu Khusinjon Khamidor (19) ile M.G. (17) arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve M.G. dükkanda bulunan falçata ile Khusinjon Khamidor’e saldırdı. Khamidor çıkan arbedede boğazına aldığı falçata darbesiyle kanlar içerisinde kaldı. M.G. olay yerinden kaçarken, Khusinjon Khamidor hayatını kaybetti. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler iş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI OLAYDAN SONRA BURSA'YA KAÇMIŞ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olaydan sonra Bursa’ya kaçtığı tespit edilen M.G., 4 Şubat günü saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı 18 yaşından küçük olması sebebiyle Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliğine götürüldü.