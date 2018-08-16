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'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

Antalya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren toplu taşıma aracı şoförü aracı sağa çekip merkezinden ve yolculardan yardım istedi. İlk yardım yolcular tarafından yapıldı. Yolcular arasında bulunan bir hemşirenin de nabzını kontrol edip müdahale ettiği sürücü, "Arkadaşlar Kendimi iyi hissetmiyorum benden bu kadar, kimsenin hayatını riske atamam" deyip aracı sağa çekti. Acısı yüzüne vuran otobüs şoförü, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, 10 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde Döşemealtı hattı üzerinde yaşandı.Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu ulaşım aracında şoför olarak çalışan İsmail Atladı (47) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kendini kötü hisseden sürücü önce merkezini arayıp durumu anlattı ve araç istedi. Bir süre daha yoluna devam eden sürücü ağrıları artınca "Arkadaşlar ben çok kötü olduk gözüm kararmaya başladı araç istedim bu aracı burada durduruyorum gelen araca binersiniz kimseyi riske atamam ambulans gelecek" diyerek otobüsü sağa çekti. Yolculardan yardım isteyen Atladı'nın imdadına aralarında bir hemşirenin de bulunduğu yolcular yetişti. Bir süre yerinden kalkamayan sürücü telefonla ikinci kez merkeziyle görüşüp durumu anlattı. Ambulans ve araç gelinceye kadar yolcuların yardımcı olduğu, yakasını açıp yüzünü suyla yıkadığı şoförün nabzı da otobüste bulunan ve hemşire olan bir yolcu tarafından kontrol edildi. Hemşire, ambulans gelinceye kadar sürücünün başından ayrılmadı. Acı çektiği her halinden belli olan otobüs şoförü, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs, gelen yeni şoför tarafından bulunduğu yerden alınırken yolcular da başka bir otobüsle yollarına devam etti.

'NE BEN NE YOLCULAR KURTULAMAZDI'

Taburcu edilen Atladı, yaşadığı olayı hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Bundan sonra otobüs şoförlüğü yapmayacağını ve emekli olacağını ifade eden İsmail Atladı, “Cuma günü Organize Sanayi Kavşağından yolcu almaya başladım. Yeniköy’ün içinde geldiğimde göğsümde yanma başladı. Bende merkezimi aradım ve ne yapmam gerektiğini sordum. Onlarda bana otobüsü sağa çekip 112’yi aramamı söylediler. Yanmam biraz geçti gibi oldu bende biraz daha gittim Bir anda ne olduğunu anlamadım. Yolculardan yardım istedim onlar da gerekeni yaptı. Hemşire olan ilk yardımda bulundu, şoför olan otobüsü park etti. 300 metre daha gitsem ya yeni açılan yoldan düşerdim ya da diğer yoldan aşağı inerdik. Kimsenin kurtulma imkanı olmazdı. Otobüste yaklaşık 100 kişi vardı. Yolcular biraz paniklemişti. Otobüs şoförleri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sık sık sağlık kontrolünden geçiriliyor" dedi.

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Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar, İsmail Atladı'nın büyük bir olayın kıyısından döndüğünü belirterek, “İsmail bey uzun yol kaptanı. Yoldayken ağrılarını hissetmiş. Eğer 5 kilometrelik yolum kaldı devam edeyim, demiş olsaydı yolcuların canını riske atabilirdi. Bilinçli davranış yolcular ve kendi canını kurtarmış oldu" dedi. (İHA)

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OTOBÜS şoför kalp krizi Antalya hastane

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