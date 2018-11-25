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Bendeniz: Benim gibi küfürlü şarkılar yazan...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

90'ların en popüler isimlerinden olan Bendeniz hayranlarına keyifli bir gece yaşattı! Bendeniz son haliyle de dikkat çekti; fazla kilolarından kurtulan Bendeniz kendi şarkılarıyla ilgili bakın ne dedi.

Bendeniz: Benim gibi küfürlü şarkılar yazan...

Önceki gece 1453 Maslak Pm Restaruant’da sahne alan Bendeniz, kendisini dinlemeye gelenleri 90’lı yıllara götürdü. Fazla kilolarından kurtulduğu gözlenen Bendeniz, şarkı aralarında hayranlarıyla sık sık sohbet etmeyi ihmal etmedi.

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Sözcü'nün haberine göre; bir anlamda hayranlarıyla hasret gideren Bendeniz, ‘Satmışım’ şarkısının söyledikten sonra esprili bir şekilde dinleyicilere seslenerek “Bakıyorum da geçmişe… Geçmişten bugüne… Benim gibi küfürlü şarkılar yazan bir sanatçıya daha rastlamadım vallahi” sözleriyle mekandaki herkesi güldürdü.

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Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede adım atılmadık yer bırakmayan Bendeniz, enerjisi ve sempatik tavırlarıyla da sevenlerinden tam not aldı.

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