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Benderlioğlu ailesinin doğum günü heyecanı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Ceren-Emir Benderlioğlu ailesinde geçtiğimiz haftasonu doğum günü heyecanı yaşandı.

Benderlioğlu ailesinin doğum günü heyecanı

Ceren-Emir Benderlioğlu ailesinde geçtiğimiz haftasonu doğum günü heyecanı yaşandı. Ailenin küçük kızı Nur 6 yaşına girdi.

Oyuncu Ceren ve Emir Benderlioğlu çiftinin kızları Nur, 6 yaşına girdi. Ünlü çift kızlarının doğum gününü KidZania’da kutladı. Kalabalık ve eğlenceli geçen doğum günü partisinde çocuklar gün boyu eğlenirken, aileyi ünlü çiftin yakın dostları da yalnız bırakmadı. Çift doğum gününde kızlarının mutluluğunu izlerken birbirleriyle uyumları gözlerden kaçmadı.

Benderlioğlu ailesinin doğum günü heyecanı

Benderlioğlu ailesinin doğum günü heyecanı

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