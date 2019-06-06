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Bendevi Palandöken: “Tasarruf etmek aile ve ülke için milli görevimizdir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalıdır.

Bendevi Palandöken: “Tasarruf etmek aile ve ülke için milli görevimizdir”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalıdır. Bu devirde tasarruf etmek adeta milli görevimizdir” dedi.
Döviz kurlarının sürekli dalgalanma gösterdiği son günlerde tasarruf etmenin milli görev olduğuna işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Döviz kurlarındaki ani artış ve düşüşlerin piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarruf etmek hayati önem taşımaktadır. Günlük yaşamımızda yapacağımız küçük değişiklikler sayesinde tasarruf ederek alışkanlık kazanmalıyız. Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalıdır. Bu devirde tasarruf etmek adeta milli görevimizdir” diye konuştu.

“Toplu taşıma kullanmak önemli bir tasarruf alışkanlığıdır”
İhtiyaçları minimuma indirerek tasarrufu alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini söyleyen Başkan Palandöken, “Döviz kurlarındaki dalgalanmalar gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeleri etkilediği gibi ülkemizin ekonomisini de etkiliyor. Ani çıkış ve inişler bazen piyasalarda belirsizlik oluşturabiliyor. Bu dalgalanmaların piyasaya olan etkisini en aza indirmek için tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Bunun için de stratejik adımlarla ilerleyerek öncelikle ihtiyaçları minimuma indirmeli ve enerji başta olmak üzere ham maddesi dövizle alınan ürünlerde, ithal ürünlerde büyük bir tasarrufa gitmeliyiz. Kişisel harcamalardan başlayarak evlerde, iş yerlerinde ve tüm sosyal alanlarda alacağımız küçük tedbirler bile tasarrufa büyük katkı sağlamaktadır. En basiti, trafikte kişisel araç yerine toplu taşıma kullanımı vatandaşların cebini rahatlattığı gibi ülke ekonomisi için önemli bir adım olmaktadır” sözlerini kullandı.

“İthal ürünlerde tasarrufu maksimuma çıkarmalıyız”
Özellikle ithal ürünlerde tasarrufu maksimuma çıkarmamız gerektiğini belirten Palandöken, “Cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm teknolojik aletler hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası hale geldi. Ancak bunların çoğunda maalesef dışa bağımlıyız. Bu ürünler döviz kurlarına bağlı olduğu için en çok teknolojik ürünlerde tasarruf etmeliyiz. Bozulmadığı sürece teknolojik ürünleri atmamalı ve sırf bir üst modeli çıktı diye yenisini almamalıyız. Aynı zamanda elektriği suyu gereğinden fazla kullanmamalı, milli servetimizi heba etmemeliyiz. Tüketim çılgınlığına kapılıp gereğinden fazla kıyafet, ayakkabı, kozmetik ürünleri vb almamalıyız. Dinimizde de buyrulduğu gibi israfın her türlüsünden kaçınmalıyız. Alışverişe çıkmadan önce kesinlikle ihtiyaç listesi belirlemeli ve fuzuli alışverişten kaçınmalıyız” şeklinde konuştu.

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