Benelüks ülkelerinden tek saat uygulaması için ortak referandum

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2019 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasını bırakarak tek saat uygulamasına geçilmesi teklifinin ardından Benelüks ülkeleri ortak referandum düzenleme kararı aldı.

Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen AB gayriresmi liderler zirvesi çerçevesinde basına açıklamalarda bulunan Belçika Başbakanı Charles Michel, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın (Benelüks ülkeleri) ortak referandum düzenleyeceğini belirtti.

Benelüks ülkeleri vatandaşlarının yaz ya da kış saati üzerinde tercih yapacağını belirten Michel, eş zamanlı olarak düzenlenecek referandumların sonuçlarına göre üç ülkenin aynı zaman dilimini tercih edeceğini duyurdu.

- Tek saat uygulaması teklifi

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "AB'nin Durumu" konuşmasında, mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik düzenleme teklifini açıklamıştı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler 2019 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasını bırakacak ve tek bir saat uygulamasına geçecek. Üye ülkeler, Nisan 2019'a kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak.

Yaz saatini tercih edenler için son zorunlu değişiklik 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Kalıcı olarak kış saatine geçecek ülkeler ise son saat değişimini 27 Ekim 2019'da yapacak.

Düzenlemenin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun resmi onayı gerekiyor.

