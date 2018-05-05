MAGAZİN

Bengü bugün nişanlanıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

İki haftadır üzerinde titizlikle çalıştığı hazırlıklarını tamamlayan Bengü, bugün Selim Selimoğlu’yla nişanlanıyor

Bengü bugün nişanlanıyor!

Bengü, bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Selim Selimoğlu’yla bugün evliliğe ilk adımı atıyor. Şarkıcı, geçen ay Fransa’nın başkenti Paris’te evlenme teklifi almıştı. “Evet” cevabını veren Bengü, Acarkent’teki evinde aile arasında bir tören düzenliyor.

NİŞANDAN HEMEN SONRA DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Çift, isteme merasiminin ardından nişanlanacak. Detaylarla tek tek ilgilenen şarkıcının hiçbir masraftan kaçınmadığı öğrenildi. Süsleme ve fotoğraf çekimi için bir organizasyon şirketiyle anlaşan Bengü, iki haftadır yoğun günler geçiriyordu. İkili, nişan töreninden hemen sonra düğün hazırlıklarına başlayacak.

Bengü dün de Instagram hesabından alyanslarının fotoğrafını paylaşmıştı.



HDP bir tweet attı sosyal medya karıştı! Demirtaş için böyle oy istedilerHDP bir tweet attı sosyal medya karıştı! Demirtaş için böyle oy istediler
Saadet Partisi seçim standına saldırı!Saadet Partisi seçim standına saldırı!
Alaattin Saral yakalandı!Alaattin Saral yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bengü nişan

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cem Yılmaz sorularından kaçtı!

Cem Yılmaz sorularından kaçtı!

Adriana Lima: Yanıma yerleş Metin!

Adriana Lima: Yanıma yerleş Metin!

'Göbek deliğim benden daha meşhur'

'Göbek deliğim benden daha meşhur'

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Evliliklerini " Alman usulü' bitirmiş

Evliliklerini " Alman usulü' bitirmiş

Kaya Çilingiroğlu: Bana gişeyi sormayın!

Kaya Çilingiroğlu: Bana gişeyi sormayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.