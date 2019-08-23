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Bengü'den annelik notları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kısa süre önce bebeğini kucağını alan Bengü sosyal medya hesabından sütünü artırmak için yaptıklarını takipçileriyle paylaştı.

Bengü'den annelik notları

Kısa bir süre önce anne olan Bengü, bebeği ve kendi sağlığı için neler yaptığını tek tek sıraladı. 40 yaşındaki popçu, önceki gün kendisi ve bebeğinin sağlığı için neler yaptığını Instagram hesabındaki paylaşımla tek tek sıraladı. Bengü, hurma ve bademin yanı sıra diğer tavsiyelerini anlattı.

Sütü bol olsun diye kimyonlu emzirme çayı tüketen güzel popçu, bunun yanı sıra süt pompası da kullanıyor.

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'Hangisi daha az acıtır' diyerek birçok markayı deneyen Bengü, "Sonuç şu; evlat sevgisi acıyı unutturur" sözüyle de kızına olan aşkını bir kez daha konuşturdu.

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