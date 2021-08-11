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Bengü: Dördüncümüz bekleniyor...

11.08.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yaşına basan kızları Zeynep için doğum günü kutlaması organize eden Bengü-Selim Selimoğlu çifti, partiden fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. İkinci kez anne olmak için gün sayan ünlü şarkıcı, eşi ve kızı ile birlikte verdiği poza, "Dördüncümüz bekleniyor..." notunu düştü.

Bengü: Dördüncümüz bekleniyor...

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen ünlü şarkıcı, kızı Zeynep'in yeni yaşını kutladı.

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42 yaşındaki Bengü, eşi ile birlikte iki yaşına basan kızı için sürpriz bir kutlama organize etti. Evlerinin bahçesinde aile arasında gerçekleşen kutlamaya ikilinin yakın arkadaşları da katıldı. Partiye gelen ünlü isimler arasında Alin ve Lina adında ikizleri olan oyuncu Pelin Akil de vardı.

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Pastayı kızı ile birlikte kesen ünlü şarkıcı, kutlamadan kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Bengü, eşi ve kızı ile birlikte çekilen bu karesini, "Dördüncümüz bekleniyor..." notuyla yayınladı. İkinci kez anne olmak için gün sayan sanatçının karnının iyice belirginleştiği de görüldü.

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Bengü Instagram
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