Bengü: Dördüncümüz bekleniyor...

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen ünlü şarkıcı, kızı Zeynep'in yeni yaşını kutladı.

42 yaşındaki Bengü, eşi ile birlikte iki yaşına basan kızı için sürpriz bir kutlama organize etti. Evlerinin bahçesinde aile arasında gerçekleşen kutlamaya ikilinin yakın arkadaşları da katıldı. Partiye gelen ünlü isimler arasında Alin ve Lina adında ikizleri olan oyuncu Pelin Akil de vardı.

Pastayı kızı ile birlikte kesen ünlü şarkıcı, kutlamadan kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.



Bengü, eşi ve kızı ile birlikte çekilen bu karesini, "Dördüncümüz bekleniyor..." notuyla yayınladı. İkinci kez anne olmak için gün sayan sanatçının karnının iyice belirginleştiği de görüldü.

