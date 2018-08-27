Bengü gelinin görkemli kınası! Servet harcadılar

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Bengü, annesine sarıldığı anlarda gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Ünlü şarkıcı fotoğrafını ""Ben 18 yaşımda üniversite okumak için uçmuştum yuvadan...Annem sevdiğim kuru köftelerini, yanıma almamı istediği öğretilerini , özenle büyüttüğü kızını hep bi uğurladı...Ağlamadık hiç...Ben de... o da...Ta ki bugüne kadar...Bugün kınam yakılıyordu; “bi yere gitmiyorum ki anne” dedim...Ben boğazımda sabahtan beri düğümlenen o hıçkırığı anneme sarılınca çıkarttım... Başka bi duyguymuş... Annem çok seviyorum seni" botuyla Instagram'da paylaştı...