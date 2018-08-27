Bengü gelinin görkemli kınası! Servet harcadılar

29 Ağustos'ta Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şarkıcı Bengü, geçtiğimiz akşam muhteşem bir kına gecesi düzenledi. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede renkli anlar yaşandı.
İşte kına gecesinden detaylar...
Bengü kına gecesi yaptı
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Dün akşam Acarkent'te gerçekleşen kına gecesine çok sayıda ünlü isim katıldı.
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Bengü kına gecesinde modacı Raşit Bağzıbağlı'nın hazırladığı kıyafeti giydi.
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Törenden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
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Bengü ve Selim Selimoğlu'nun düğün hazırlıkları için 1 milyon lirayı gözden çıkardığı iddia edildi.
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Bengü, annesine sarıldığı anlarda gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Ünlü şarkıcı fotoğrafını ""Ben 18 yaşımda üniversite okumak için uçmuştum yuvadan...Annem sevdiğim kuru köftelerini, yanıma almamı istediği öğretilerini , özenle büyüttüğü kızını hep bi uğurladı...Ağlamadık hiç...Ben de... o da...Ta ki bugüne kadar...Bugün kınam yakılıyordu; “bi yere gitmiyorum ki anne” dedim...Ben boğazımda sabahtan beri düğümlenen o hıçkırığı anneme sarılınca çıkarttım... Başka bi duyguymuş... Annem çok seviyorum seni" botuyla Instagram'da paylaştı...
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Kına gecesinin yapıldığı mekanın kapısına Türk bayrağı asan Bengü, unutulmaya yüz tutan bu geleneği tekrar hatırlattı.
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