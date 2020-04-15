MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bengü gözyaşlarını tutamadı

Bengü gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Bengü, takipçilerine moral olması adına Instagram'da canlı yayın açtı. Bengü, yayına anne ve babasının katılmasıyla duygusal anlar yaşadı.

Yaklaşık iki yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Bengü ve eşi Selim Selimoğlu da koronavirüsten korunmak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Zeynep adında bir kızı olan şarkıcı Bengü, takipçilerine moral vermek adına Instagram'da canlı yayın açtı. Takipçileriyle sohbet halinde olan Bengü, katılımcılar arasında anne ve babasını görünce duygusal anlar yaşadı.

Salgın sebebiyle bir süredir anne ve babasını göremeyen Bengü, şu ifadeleri kullandı.

Çok özlemişiz. Babam da canlı yayına katıldı. Çok tatlısınız. Herkes burada, sizi yerim. Bizim ekip de toplandı. Şahanesiniz, bir derin nefes alayım şöyle... Hakikaten neler oldu değil mi? Hepinizi çok seviyorum ve hepinizi çok özledim. En başta herkesin sağlıklı olduğunu bilmek çok güzel.

Öte yandan herkesi çok özlediğini dile getiren Bengü, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bengü, karantina,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Korkunç! 2 milyonu geçti

Korkunç! 2 milyonu geçti

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

9 yaşındaki Bircan'ın kahreden ölümü

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Bakan Koca paylaştı: İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Çağatay Ulusoy itirafıyla olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızı Kim Kardashian'ı 'biraz anne olaya' davet etti

Kızı 'biraz anne olaya' davet etti

Ece Erken'den şaşırtan karar! Instagram'a veda etti

Ece Erken'den şaşırtan karar! Veda etti

Amy Schumer, oğlunun adındaki hatayı fark edince değiştirmek zorunda kaldı

Çocuğuna yanlışıkla 'Genital' ismini koydu!

Hayat Bilgisi oyuncularının son hali şaşırttı! Onlarca kilo verdi...

Hayat Bilgisi oyuncularının son hali şaşırttı! Onlarca kilo verdi...

Burcu Esmersoy'dan Aykut Elmas'a 'gri eşofman' göndermesi!

Burcu Esmersoy'un ev kombini

Kaan Yıldırım'dan şaşırtan hamle! Anne babasını Hadise için mi sildi!?

Annesiyle babasını sildi! Sebebi Hadise mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.