Bengü: Hoş geldin 25. hafta!

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen ünlü şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi.

KARNI BURNUNDA POZ

42 yaşındaki Bengü, havuz başında objektif karşısına geçti. Hamileliğinde 6. aya giren şarkıcı, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.



"HOŞ GELDİN 25. HAFTA"

Bengü, gönderisine, "İkinci mi?' derken, 'Ne güzel sürpriz!' derken ve 'Oğlumuz oluyor.' derken, hoş geldin 25. hafta..." notunu düştü. Ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



