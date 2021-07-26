MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bengü: Hoş geldin 25. hafta!

Bengü: Hoş geldin 25. hafta!

26.07.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamileliğinde 6. aya giren şarkıcı Bengü, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Havuz başında objektif karşısına geçen ünlü şarkıcı, "İkinci mi?" derken, "Ne güzel sürpriz!" derken ve "Oğlumuz oluyor." derken, hoş geldin 25. hafta..." ifadelerini kullandı.

Bengü: Hoş geldin 25. hafta!

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen ünlü şarkıcıdan yeni fotoğraflar geldi.

3143475_cde43e24f72865aee7bc4082484f19ac_640x640

KARNI BURNUNDA POZ

42 yaşındaki Bengü, havuz başında objektif karşısına geçti. Hamileliğinde 6. aya giren şarkıcı, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
3143475_c7eccf548956fad18f58fd9ad339d950_640x640

"HOŞ GELDİN 25. HAFTA"

Bengü, gönderisine, "İkinci mi?' derken, 'Ne güzel sürpriz!' derken ve 'Oğlumuz oluyor.' derken, hoş geldin 25. hafta..." notunu düştü. Ünlü şarkıcının fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ününü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyorÜnünü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyor
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Takipçilerini ikiye böldü! Bikinili pozuyla olay olduTakipçilerini ikiye böldü! Bikinili pozuyla olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Bengü Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.