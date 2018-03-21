MAGAZİN

Bengü, Jennifer Lopez'i yakın takipte

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Bengü yeni klibinde Jennifer Lopez'i taklit edince takipçilerinden tepki aldı

Bengü, Jennifer Lopez'i yakın takipte

Bengü, “Geçmiş Olsun” şarkısına klip çekti ve klipte saçlarını tepeden topladı. Ünlü şarkıcı yeni imajıyla Jennifer Lopez’e benzetildi.

Bengü'nün ve Jennifer Lopez'in fotoğrafı sosyal medyada 'Bengü mü, Jennifer mı?' diye karşılaştırılınca olay oldu.

Bir sosyal medya kullanıcı fotoğrafın altına hakaret içeren yorum yazınca ünlü şarkıcı Bengü'den cevap gecikmedi.

Hakarete sessiz kalmayan Bengü “Biraz terbiye güzel kardeşim” yazdı. Sosyal medya kullanıcısı çirkin söylemlerinden vazgeçmeyip; “Vay ağrına mı gitti kıyamam. Ama üzgünüm o saç stili sana hiç yakışmadı” cevabını verdi.

Konun sosyal medyada daha fazla uzamasını istemeyen Bengü; “Mahkemede anlatırsın artık yakıştı mı yakışmadı mı aldık kayıtlarını sevgiler” yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
bengü Jennifer Lopez

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