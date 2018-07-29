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Bengü'nün nişanlısı Selim Selimoğlu mutluluk için servet harcadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Popçu Bengü bir yıldır aşk yaşadığı armatör Selim Selimoğlu ile 29 Ağustos'ta evlenecek. Zincirlikuyu Zorlu Centerdaki Raffles Otel'de 600 kişilik düğün yapılacak. Damat Selim Selimoğlu, düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı

Bengü'nün nişanlısı Selim Selimoğlu mutluluk için servet harcadı

Bengü'nün evinde düzenlenecek kına gecesi, gelinlik, nikahtan sonraki parti elbisesi, yemekli düğün ve balayı için 1 milyon lirayı gözden çıkardı.

Bengü düğünde salonun büyük bir bahçe gibi olmasını istedi.

Selim Selimoğlu bunun için dört tır dolusu orkide, şakayık ve kır çiçekleri getirtecek.

Salondaki süsleme ve çiçek masrafı şimdiden 150 bin TL'yi buldu. Çift balayında Avrupa turuna çıkacak. Rotada Paris de olacak.

Çünkü Selim Selimoğlu, Bengü'ye 250 bin liralık tektaşla Paris'te evlilik teklif etmişti


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Anahtar Kelimeler:
bengü Selim Selimoğlu

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