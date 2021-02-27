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“Beni alamazlar” diyen yasadışı bahis şüphelisi tutuklandı

27.02.2021 02:35 | Son Güncelleme:
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Konya’da internet üzerinden canlı yayında yasadışı bahis oynatırken polisin baskınında yakalanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Konya’da internet üzerinden canlı yayında yasadışı bahis oynatırken polisin baskınında yakalanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Şüphelilerden, “Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez” diyen şahıs cezaevine gönderilirken, diğer 2 kadın şüpheli adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden canlı yayınla yasadışı bahis suçunu teşvik eden, yasadışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacı ile hediye çeki ve bonus dağıttıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; R.G., Ş.E. ile H.A. canlı yayın yaptıkları sırada Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.
“Beni alamazlar” diyen şüpheli tutuklandı
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonundan önce şüphelilerden R.G’nin internetten yaptığı canlı yayında polise yönelik, “Beni almak özveri, tecrübe ister. Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez” dediği de ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan R.G’yi (28) gözaltına alan polis ekipleri de, “Gelemez dedin, geldik, bak buradayız” diyerek şüpheli R.G. ile Ş.E. (27) ve H.A. (23) isimli 2 kadını gözaltına aldı. Polisten işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden R.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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