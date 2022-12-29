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'Beni aradın' düellosunda son perde! Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İmamoğlu'ndan yanıt: İstifanı bekliyorum Bakan Bey

29.12.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim sürüyor. Son olarak Bakan Soylu'nun 'İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı' sözleri gündem olmuştu. İmamoğlu ise söz konusu arama iddialarını yalanlamıştı. Bu kez iki isim arasında iddia yalanlama gerilimi yaşandı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan bey" ifadelerini kullandı.

'Beni aradın' düellosunda son perde! Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İmamoğlu'ndan yanıt: İstifanı bekliyorum Bakan Bey

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı paylaşımda "Neyin diyeti, neyin yalanı?" ifadelerini kullanarak, "Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" paylaşımında bulundu. Bakan Soylu'nun iddialarına İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

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İçişleri Bakanı Soylu, İBB'deki terör soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenlemiş ve "Biz samimi insanı yüzünden anlarız. Bu bahsedilen kişi İmamoğlu, saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, 'CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, ne olursunuz bana bu konuda yardımcı olur musunuz?' diye bir ricası da olmuştur. Biz, 'Kanun ne gerektiriyorsa yaparız' dedik ve yaptık. Bir taraftan işine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin ve bunu kendine ait bir hak olarak göreceksin. Bu iki yüzlülüktür." ifadelerini kullanmıştı.

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"İSPAT EDERSEN BEN, EDEMEZSEN SEN İSTİFA ETMELİSİN"

İmamoğlu ise söz konusu iddialar sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Bakan Soylu, 'Saygılarımla' diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan."

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM

Bakan Soylu ise İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası, "Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin ve kendi zihninde mevcuttur" paylaşımında bulundu.

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İMAMOĞLU'NDAN YANIT

İBB Başkanı İmamoğlu, son olarak sosyal medya hesabından Bakan Soylu'nun iddialarına yanıt verdi.

Paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Cenab-ı Allah'ı iftirana, yalanına ve o kötü diline eklememeni öneriyorum! İddianı ispat edemiyorsan, yapman gereken belli. İstifanı bekliyorum Bakan Bey!"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu

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