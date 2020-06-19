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'Beni arayıp sormayın' dedi, böyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 18:10 | Son Güncelleme

Ankara'da arkadaşını arayarak "Beni arayıp sormayın" diyen şahıs ağaçlık alanda ölü bulundu.

'Beni arayıp sormayın' dedi, böyle bulundu

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Halil Sezai Erkut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. bir arkadaşını arayarak Halil Sezai Erkut Caddesi'ndeki koşu yoluna yakın bir yerde olduğunu söyleyerek, "Beni arayıp sormayın" diyerek telefonu kapattı.

Paniğe kapılan arkadaşı, koşu yoluna gelerek çevrede M.A.'yı aramaya başladı. M.A.'yı arayan şahıs, bir süre sonra koşu yolunun kenarındaki ağaçlık alanda M.A.'nın bıçaklanmış halde yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AKRABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A'.nın hayatını kaybettiğini tespit etti. M.A.’nın cesedinin yanında bıçak bulunduğu da öğrenildi. Koşu yoluna gelen olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. M.A.'nın koşu yoluna gelen akrabaları ise sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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