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"Beni askeri okuldan FETÖ'cüler attı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:36 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 2 eski askeri öğrenciden biri beraat etti, etkin pişmanlığı kabul edilen diğer sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi - Beraat eden eski askeri öğrenci Ali M: - "Örgüt tarafından bana, 'askerler dindar değildir' denmişti ama gidince öyle olmadığını gördüm. İtirazlarda bulundum. Bunun üzerine sağlık nedenlerim bahane edilerek okuldan atıldım. Beni askeri okuldan FETÖ'cüler attı"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 2 eski askeri öğrenciden biri beraat etti, etkin pişmanlığı kabul edilen diğer sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan eski askeri öğrenciler Ali M. ve Abdurrahman K. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılan tanık C.D, örgütte "abi" olarak görev yaptığını, sanıklardan Ali M'yi tanıdığını ve 2011-2012 yıllarında kendisinden sorumlu olduğunu söyledi.

Sanık Ali M'nin sorunlu biri olduğu belirtilerek kendisine verildiğini anlatan C.D, şöyle konuştu:

"Sanığın FETÖ'nün kitaplarını okumadığını ve videolarını izlemediğini söylediler. Sporla arası çok iyi olduğu için oradan kendisine yaklaştım. Bir sene ilgilendim. Daha sonra başka birine teslim ettim. Ben de bu süreçte örgütle ters düşerek ayrıldım. Sanık ile telefondan görüşmeye devam ettim. Askeri liseden sonra gittiği Hava Harp Okulu'nda sağlık sorunları gerekçe gösterilerek atıldığını öğrendim. Hakkını araması için yardımcı olmaya çalıştım ancak mahkemeden de olumlu bir sonuç alınamadı. Sonradan sanığın takım komutanı ile yargı mensuplarının FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Şimdi parçaları birleştirince onun FETÖ'cüler tarafından okuldan atıldığını söyleyebilirim."

Sanık Ali M. ise mağdur olduğunu savunarak, "Örgüt tarafından bana, 'askerler dindar değildir' denmişti ama gidince öyle olmadığını gördüm. İtirazlarda bulundum. Bunun üzerine sağlık nedenlerim bahane edilerek okuldan atıldım. Beni askeri okuldan FETÖ'cüler attı. Ben terörist değilim. Bu örgütün mağduruyum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Abdurrahman K. de etkin pişmanlıkta bulunup bütün bildiklerini anlattığını belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık Ali M'nin beraatine, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık Abdurrahman K'nin ise aynı suçtan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti.

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