Beni Bırakma yeni bölümler ne zaman başlıyor? İşte Beni Bırakma yeni sezon fragmanı

ATV'de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen Beni Bırakma dizisi 3. yeni sezonu açıyor. Sude Doğar, Emrah Akduman, Berkay Veli ve Sıla Özlem Önemli’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Beni Bırakma, en son 31 Mayıs 2019 tarihinde izleyicilerle buluşmuştu.

ATV'nin gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ve Esra Erol gibi programlar yeni sezonu 2 Eylül'de açıyor. Beni Bırakma dizisinin de yeni sezonu 2 Eylül'de açması bekleniyor.

BENİ BIRAKMA KONUSU NEDİR?

Aile olmanın, sadakatin, aşk ve ihanetin tekrar sınandığı günlük dizi Beni Bırakma, genç oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri devralmış durumdadır. Sıla'ya aşık olmasıyla birlikte hayatı değişir. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e olan aşkıyla yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Hepsi, aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanacaklardır. Bu sınavdan ise ancak dürüst olanlar alnının akıyla çıkabilecektir: Hem kendine, hem hayata karşı dürüst olanlar.

BENİ BIRAKMA OYUNCU KADROSU

Sude Doğar, Emrah Akduman, Esengül Aypek, Özlem Önemli, Berkay Veli, Çağla Çukurova, Keiko Belir Yarar, Kaan Yalçın, Özlem Boyacı, Mithat Erdemli, Şebnem Gürsoy, Tuğçe Özbey, Gonca yakut

