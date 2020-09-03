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“Beni bitirdiniz” diyerek katliam yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 13:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin kuaför salonunu kurşun yağmuruna tutarak 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi ağır yaraladıktan sonra intihar eden astsubay Köksal Doğru’nun olaydan hemen önce “Beni bitirdiniz” diye bağırdığı ifade edildi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin kuaför salonunu kurşun yağmuruna tutarak 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi ağır yaraladıktan sonra intihar eden astsubay Köksal Doğru’nun olaydan hemen önce “Beni bitirdiniz” diye bağırdığı ifade edildi. Bir ailenin ise olay anında apartmandan çıktığı, silah sesini duyunca tekrar içeri kaçtıkları ve kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.
İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 80/9 Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda Astsubay Köksal Doğru (44), boşanmak üzere olduğu iddia edilen eşi Handan Doğru’nun (39) işlettiği kuaför salonuna gelerek hem eşine hem de kuaförde bulunan şahıslara kurşun yağdırdı. Handan Doğru ve kuaför salonuna malzeme tedariği sağlayan Alper Rapuroğlu (39) olay yerinde hayatını kaybederken, kuaför salonunda çalışan ağır yaralı Gizem Ö.’nün (26) ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım sersisindeki tedavisi devam ediyor.

"Beni bitirdiniz" diye bağırmış
Şahısları vurmasının ardından kuaför salonunun karşısında bulunan bir site içerisinde intihar eden Köksal Doğru’nun olaydan hemen önce “Beni bitirdiniz” diye bağırdığı ifade edildi. Olayın yaşandığı kuaför salonunun yanında kahvehane işleten Mehmet Özdemir, “Olay olduktan sonra geldim baktım yaralılara kalp masajı yapılıyor. Merdivenlerde ‘Bitirdiniz beni’ diye bağırmış. Büyük ihtimalle cinnet getirdi ve böyle bir olay yaşandı. Kuaförde çalışan diğer arkadaş da tellerden atlayarak kaçmış, kendini kurtarmış. Diğerleri kanlar içerisinde yerde yatıyordu” dedi.

“Saniyeyle sıyırdık”
Olay anında eşi ve oğluyla apartmandan çıkmak üzere olduklarını söyleyen Necla Özbudak ise “Eşim bizi almaya gelmişti. Saniyeyle sıyırdık olaydan. Silah sesleri geldiğinde tam kapının ağzındaydık. Dün bir kabus yaşadık. Hala etkisindeyiz. Silah sesi geldiğinde yukarıdan bir şey düştü zannettik. Silah sesini duymadan çıksaydık; ben, oğlum ve eşim ne olurduk bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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