"Beni bu mention'dan çıkarın" diyenlere güzel haber geldi! Artık Twitter'da "bahsedilmeyeceksiniz"

Twitter kullanıcıları arasında trend olan, "Beni bu mention'dan çıkarın..." diye bir söz var, bilenler bilir. Kullanıcılar genellikle istemsizce dahil edildikleri tweet'ler için bu sözü kullanıyor. Ancak Twitter, bu sözü gerçeğe dönüştürüyor. Çünkü yeni özellik ile artık istediğiniz mention'dan adınızı çıkabileceksiniz.

Twitter, yaptığı resmi paylaşım ile kullanıcıların kendilerini konuşmalardan çıkarmasına olanak tanıyan bir "bahsetmeme" özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı. Sosyal ağ, bu özelliği şimdilik web sürümünü kullanan bazı kullanıcılarla test ediyor.

Twitter yaptığı paylaşımda, “Huzurunuzu korumanıza ve kendinizi sohbetlerden çıkarmanıza yardımcı olacak bir yol olan "bahsetmemeyi" deniyoruz” dedi. Şirket, özelliğin nasıl görüneceğine dair kısa bir GIF de paylaştı.

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?



We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H