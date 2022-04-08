HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. "Beni bu mention'dan çıkarın" diyenlere güzel haber geldi! Artık Twitter'da "bahsedilmeyeceksiniz"

"Beni bu mention'dan çıkarın" diyenlere güzel haber geldi! Artık Twitter'da "bahsedilmeyeceksiniz"

08.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın en büyük hissedarı olduğu sosyal ağ Twitter, "Beni bu mention'dan çıkarın" diyenlere müjdeyi verdi. Twitter, kullanıcıların kendilerini konuşmalardan çıkarmasına olanak tanıyan "bahsetmeme" özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu.

"Beni bu mention'dan çıkarın" diyenlere güzel haber geldi! Artık Twitter'da "bahsedilmeyeceksiniz"

Twitter kullanıcıları arasında trend olan, "Beni bu mention'dan çıkarın..." diye bir söz var, bilenler bilir. Kullanıcılar genellikle istemsizce dahil edildikleri tweet'ler için bu sözü kullanıyor. Ancak Twitter, bu sözü gerçeğe dönüştürüyor. Çünkü yeni özellik ile artık istediğiniz mention'dan adınızı çıkabileceksiniz.

TWITTER'DAN BAHSETMEME ÖZELLİĞİ!

Twitter, yaptığı resmi paylaşım ile kullanıcıların kendilerini konuşmalardan çıkarmasına olanak tanıyan bir "bahsetmeme" özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı. Sosyal ağ, bu özelliği şimdilik web sürümünü kullanan bazı kullanıcılarla test ediyor.

Twitter-1

ARTIK HUZURUNUZ BOZULMAYACAK, KORUNACAK

Twitter yaptığı paylaşımda, “Huzurunuzu korumanıza ve kendinizi sohbetlerden çıkarmanıza yardımcı olacak bir yol olan "bahsetmemeyi" deniyoruz” dedi. Şirket, özelliğin nasıl görüneceğine dair kısa bir GIF de paylaştı.

ŞUBAT AYINDA SIZMIŞTI

Henüz kullanıcılara sunulmamış özellikler hakkında haber vermesiyle tanınan Jane Manchun Wong, bu özelliğin sızıntısını şubat ayında yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyarı! Bu uygulamalardan hemen kurtulunUyarı! Bu uygulamalardan hemen kurtulun
BM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden çıkardıBM, Rusya'yı İnsan Hakları Konseyi'nden çıkardı
Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Mitinglere başlayacağız'

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Mitinglere başlayacağız'

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

İnanılmaz derecede zehirli! Felç edebilir, hatta öldürebilir

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.