HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor! 20 ton demir kullanılınca şok yaşamıştı: 'Doğrusu buymuş' Çatlak dahi yok

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor! 20 ton demir kullanılınca şok yaşamıştı: 'Doğrusu buymuş' Çatlak dahi yok

23.02.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta binalar yıkıldı ve büyük can kayıpları verildi. Harabeye dönen şehirde ayakta kalan binalardan birinin sahibi Mehmet Bayana her yerde, inşaat yapılırken çok fazla demir kullanıyor diye tepki gösterdiği ve "Beni iflas mı ettireceksin?" dediği ustayı arıyor. O dönem ustadan "Burası deprem bölgesi" yanıtını alan Bayana, "Dürüst yapmış" diyerek inşaat sürecindeki herkese teşekkür etmek istiyor. Binasında çatlak dahi olmayan Bayana ve ailesi depremde hayatta kaldı.

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor! 20 ton demir kullanılınca şok yaşamıştı: 'Doğrusu buymuş' Çatlak dahi yok

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde kentte çok sayıda bina yıkıldı ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ancak deprem felaketinde sapasağlam ayakta kalan binalar da oldu. O binalardan bir tanesinin sahibi şimdi her yerde ustayı arıyor. 3 katlı binası depremden hasarsız çıkan vatandaş, 12 yıl önce demiri binada fazla kullanıyorlar diye çıkıştığı ustalara teşekkür etmek istiyor. O dönem "Beni iflas mı ettireceksiniz?" şeklinde itirazlarına ve tepkisine rağmen malzemeden ödün vermeyen ustalar sayesinde bina, deprem felaketinde ayakta kalırken binanın sahibi ve ailesi de hayatta kaldı. İşte detaylar...

"'BENİ İFLAS MI ETTİRECEKSİNİZ?' DEDİM"

Kanal D Haber’de yer alan habere göre söz konusu vatandaş o dönem ustaya “Beni iflas mı ettireceksiniz?” dediğini söyledi. Bunun üzerine ustanın ise “Burası bir deprem bölgesi” şeklinde yanıt verdiğini belirtti ve “Adam dürüst yapmış” dedi.
İnşaat aşamasında çok demir kullandı diye kızmıştı ama hayatta kaldı. Şimdi teşekkür etmek için o ustayı arıyor.

u1

Kahramanmaraş 17 günde 3 deprem, yüzlerce artçı yaşadı, harabeye döndü. Mahalle aralarında ayakta kalan binalar da var. İşte o binalardan birinin sahibi vatandaş konuştu.

u2

BİNADA 20 TON DEMİR KULLANILDI

Habere göre, ekipler binada hasar tespiti yaptı ve o binanın güvenilir olduğu ortaya çıktı ve karekod yapıştırıldı. 3 katlı, çatlağı dahi olmayan 12 yıllık binanın sahibi, emekli imam Mehmet Bayana. O dönem binada 20 ton demir kullanıldı. Bunu duyunca Mehmet Bayana, büyük bir şok yaşamış. O gün tepki gösterdi ama ekip geri adım atmadı. Karşılığını da son depremlerde aldı. Binası ayakta, o ve ailesi hayatta kaldı.

u3

"'BURASI DEPREM BÖLGESİ' DEDİ, DOĞRUSU BUYMUŞ"

Mehmet Bayana, “‘Beni iflas mı ettireceksiniz?’ dedim. O da dedi ki ‘Burası bir deprem bölgesi’. Doğrusu da buymuş. Binamızda da şu anda çatlak direklerinde yok.” şeklinde konuştu.

u4

"HERKESE AYRI AYRI TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Bu konuda duyarlı olan Mehmet Bayana, bir hakkı teslim etmek istiyor. İnşaat aşamasında burada emeği geçen herkese ulaşmak ve teşekkür etmek istiyor. “Listenin başında kim var?” diye sorulduğunda Mehmet Bayana “Öncelikle tabii mühendisimiz var. İşçisinden kalıpçısına, mühendisine herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşın kendisi yaptırıyorsa mühendis ne verdiyse itiraz etmeden kabul etmelerini istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Evden eşya alacağım sırada bacaklarıma sarıldı''Evden eşya alacağım sırada bacaklarıma sarıldı'
Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"Akşener'den 'sığınmacı' çağrısı! "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor"
Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...Demirden 10 kat daha güçlü! Dört tarafına sarılıyor...
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş bina

En Çok Okunan Haberler

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Fay hattı evi 2 metre havaya kaldırdı! ‘Türkiye’de başka örneğine rastlamadık’

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.