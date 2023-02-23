‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor! 20 ton demir kullanılınca şok yaşamıştı: 'Doğrusu buymuş' Çatlak dahi yok

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde kentte çok sayıda bina yıkıldı ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ancak deprem felaketinde sapasağlam ayakta kalan binalar da oldu. O binalardan bir tanesinin sahibi şimdi her yerde ustayı arıyor. 3 katlı binası depremden hasarsız çıkan vatandaş, 12 yıl önce demiri binada fazla kullanıyorlar diye çıkıştığı ustalara teşekkür etmek istiyor. O dönem "Beni iflas mı ettireceksiniz?" şeklinde itirazlarına ve tepkisine rağmen malzemeden ödün vermeyen ustalar sayesinde bina, deprem felaketinde ayakta kalırken binanın sahibi ve ailesi de hayatta kaldı. İşte detaylar...

"'BENİ İFLAS MI ETTİRECEKSİNİZ?' DEDİM"

Kanal D Haber’de yer alan habere göre söz konusu vatandaş o dönem ustaya “Beni iflas mı ettireceksiniz?” dediğini söyledi. Bunun üzerine ustanın ise “Burası bir deprem bölgesi” şeklinde yanıt verdiğini belirtti ve “Adam dürüst yapmış” dedi.

İnşaat aşamasında çok demir kullandı diye kızmıştı ama hayatta kaldı. Şimdi teşekkür etmek için o ustayı arıyor.

Kahramanmaraş 17 günde 3 deprem, yüzlerce artçı yaşadı, harabeye döndü. Mahalle aralarında ayakta kalan binalar da var. İşte o binalardan birinin sahibi vatandaş konuştu.

BİNADA 20 TON DEMİR KULLANILDI

Habere göre, ekipler binada hasar tespiti yaptı ve o binanın güvenilir olduğu ortaya çıktı ve karekod yapıştırıldı. 3 katlı, çatlağı dahi olmayan 12 yıllık binanın sahibi, emekli imam Mehmet Bayana. O dönem binada 20 ton demir kullanıldı. Bunu duyunca Mehmet Bayana, büyük bir şok yaşamış. O gün tepki gösterdi ama ekip geri adım atmadı. Karşılığını da son depremlerde aldı. Binası ayakta, o ve ailesi hayatta kaldı.

"'BURASI DEPREM BÖLGESİ' DEDİ, DOĞRUSU BUYMUŞ"

Mehmet Bayana, “‘Beni iflas mı ettireceksiniz?’ dedim. O da dedi ki ‘Burası bir deprem bölgesi’. Doğrusu da buymuş. Binamızda da şu anda çatlak direklerinde yok.” şeklinde konuştu.

"HERKESE AYRI AYRI TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Bu konuda duyarlı olan Mehmet Bayana, bir hakkı teslim etmek istiyor. İnşaat aşamasında burada emeği geçen herkese ulaşmak ve teşekkür etmek istiyor. “Listenin başında kim var?” diye sorulduğunda Mehmet Bayana “Öncelikle tabii mühendisimiz var. İşçisinden kalıpçısına, mühendisine herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşın kendisi yaptırıyorsa mühendis ne verdiyse itiraz etmeden kabul etmelerini istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

