HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. 'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti

'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2020 09:58 | Son Güncelleme

Hindistan'da kıskançlık krizine giren koca, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısının kafasını kesti.

'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde akılalmaz bir vahşet yaşandı. 40 yaşındaki Kinnar Yadav isimli adam, kendisini komşusu ile aldatan 35 yaşındaki karısı Vimla'nın kafasını kesti.

İddiaya göre, komşular daha önce karısının kendisini komşusu olan Ravikant Yadav isimli adamla aldattığını söylediler.

Geçen cumartesi günü sabah yürüyüşe çıkan Kinnar, eve döndüğünde karısını ve komşusunu konuşurken görünce kıskançlık krizine girdi.

40 yaşındaki öfkeli koca, karısını döverek öldürdükten sonra kafasını kesti.

Karısının kafasını kesen Kinnar, ayrıca karısı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü komşusuna da saldırarak hastanelik etti.

Karısının kesilmiş kafası ile polis karakoluna giden Kinnar, gözlatına alındı.

İfadesinde, karısını öldürdükten sonra komşusuna da öldürmek niyetiyle saldırdığını, komşusunun öldüğünü düşünüp kendisini bıraktığını söyleyen Kennar tutuklandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Maduro canlı yayında konan sineği ABD'ye geri gönderdi!Maduro canlı yayında konan sineği ABD'ye geri gönderdi!
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Biden'den üst üste hatalar! Trump'ın diline düştü
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
Tekirdağ'da dev fuhuş operasyonu: Onlarca gözaltı var
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
İBB Meclisi'nde BELTUR tartışması
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Kaos büyüdü! Terim ile yönetim arasındaki ipler kopuyor...
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Diğer Haberler
Hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
Hamile kadını öldürüp bebeğini çaldılar
ATM'de unutulan parayı polise teslim etti
Esnaftan takdir toplayan davranış
Maduro canlı yayında konan sineği ABD'ye geri gönderdi!
Maduro canlı yayında konan sineği ABD'ye geri gönderdi!
Rusya’da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü
Rusya’da bir öğretmen 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü
Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı
Ortadan kaybolan ünlü model, 2 yıl sonra ortaya çıktı
Dünyanın ilk seks işçisi üniversitesi açıldı
Dünyanın ilk seks işçisi üniversitesi açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.