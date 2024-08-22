HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Beni kurtarın ben burada kayboldum' Çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu! Oyun masasını duvar dibine taşıyıp yardım istedi

'Beni kurtarın ben burada kayboldum' Çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu! Oyun masasını duvar dibine taşıyıp yardım istedi

22.08.2024 14:29
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Dünyanın en uzun ikinci mağarasını görmek için binlerce kilometrelik yoldan geliyorlar

Dünyanın en uzun ikinci mağarasını görmek için binlerce kilometrelik yoldan geliyorlar

Makam odasına haciz gelen belediye başkanı plastik sandalye ve masada görevine devam ediyor

Makam odasına haciz gelen belediye başkanı plastik sandalye ve masada görevine devam ediyor

İtalya'da yatın fırtınada batması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

İtalya'da yatın fırtınada batması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

İçerik devam ediyor
22.08.2024 14:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de anaokuluna yeni başlayan bir çocuğun okul bahçesinde unutulduğu iddia edildi. Annesi, 2 saat anaokulu bahçesinde tek başına kaldığını iddia ettiği okul hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Görüntüleri sosyal medyada gören başka veli de tepki gösterip çocuğunun kaydını okuldan aldı. Çocuğun okul bahçesinde dakikalarca tek başına ağladığı anlar kameraya yansıdı. Elinde 3 dakikalık video olduğunu söyleyen anne "Çocuk, 'Beni kurtarın, ben burada kayboldum' diye bağırıyor" dedi.

Olay, 19 Ağustos Pazartesi günü Çağlayan Mahallesi, Zengin Sokak’taki bir anaokulunda meydana geldi. Anaokulunun ilk gününde tüm öğrenciler ders yaparken çocuğunun bahçede tek başına bırakıldığını iddia eden anne Dilek Ergül, anaokulu hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntüleri sosyal medyada izleyen bir başka veli ise, ağlayanın kendi çocuğu olduğunu düşünerek olay yerinde okula tepki gösterdi. Görüntüleri izleyen veli çocuğunu okuldan alacağını ifade etti.

K1

"BURASI ÖZEL BİR KREŞ, ÇOCUK 2 SAATTİR AĞLIYOR"

Görüntülerde, çocuğun okulun bahçesinde tek başına kalıp bir süre ağladığı, o esnada görüntüleri çeken kişinin, "Burası özel bir kreş, çocuk 2 saattir ağlıyor, hiçbir yetkili, hiçbir görevli gelip de ilgilenmiyor. Bu kreşin ismini alarak görüntüleri sosyal medyada yayınlayacağım. Lütfen çocuklarınızı verdiğiniz kreşleri, özenle seçerek verin, yoksa bütün gün bu şekil ağlıyor çocuklar. İlgilenen hiçbir görevli yok" şeklinde ifadeler kullandığı, o sırada da çocuğun oyun masasını duvar kenarına getirip üstüne çıktıktan sonra kadından yardım istediği anlar görülüyor.

K2

"NEFESİ KESİLENE KADAR AĞLAMIŞTI"

Bahçede unutulduğu iddia edilen çocuğun annesi Dilek Ergül, "Oğlumun ilk günüydü, biraz oyun oynadıktan sonra okuldan ayrıldım. Çocuğu almaya gittiğimde nefesi kesilene kadar ağlamıştı ve halen ağlıyordu. Normal olduğunu söylediler, aldım eve götürdüm. Ertesi gün okula gittiğimde bir konu hakkında müdürle konuşmak istediğimi söyledim. Büyük ihtimalle onlar bu konuyu öğrendiğimi düşünüp kendileri konuyu açmak istediler. Şöyle bir olay yaşanmış; oğlumu bahçede bıraktıklarını, 15 saniyeliğine oyun hamuru almaya gittiklerini söylüyorlar. O sırada karşı binadan bir kişi çocuğun videosunu çekiyor, bunu sosyal medyada paylaşıyor. Onlar bu videoyu kaldırtıyorlar. Ben o kişiye ulaşarak bu videoları aldım, izliyorum. Yaklaşık 3 dakika videolar. Çocuk, 'Beni kurtarın, ben burada kayboldum’ diye bağırıyor. Çocuk her şeyin farkında aslında, kapı açık içeri giremiyor. Benim tahminim, çocuk korkutulduğu için içeri giremiyor. O camdan seslenen kadına da, 'Beni buradan kurtar, yardım et' diye bağırıyor" şeklinde konuştu.

K3

ANNE DİYEREK AĞLADIĞI ANLAR KAMERADA

2.5 yaşında olduğu öğrenilen çocuğun anaokulu bahçesinde tek başına kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun 'Anne' diyerek ağladığı ve bağırdığı anlar görülüyor. Cep telefonu görüntüsünü çeken kadının 'Ne oldu oğlum' sorusu üzerine küçük çocuk oyuncak masayı duvarın kenarına getiriyor. Küçük çocuğun görüntüleri çeken kadına bir şeyler anlatmaya çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

K4

"BİR ANLIK İHMAL OLABİLİR DİYORLAR"

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Ergül, "Çocuğun psikolojisi berbat. Okul benimle iletişime geçti, 'Bir anlık ihmal olabilir' diyorlar. Çay içmek ve anlaşmak istiyorlar. Bunu istemiyorum, bu çocuğun yaşadığı travmayı atlatalım. Çocuğum hiçbir şekilde durmuyor, çok cıvıl cıvıl bir çocuk ama sürekli ağlıyor" dedi.

K5

"BU ÇOCUK BENİM ÇOCUĞUM DA OLABİLİRDİ"

Görüntüleri sosyal medyada izleyip, ağlayanın kendi çocuğu olduğunu düşünerek okula geldiğini söyleyen veli İsa Kaynar ise, "Şu an çocuğumuzu kreşten aldık, artık bitti. İkinci gün olmayacak. Bugünden sonra bir daha gelmesini istemiyoruz. Çok yanlış bir durum, bu çocuk benim çocuğum da olabilirdi. Görüntüleri sosyal medyadan görüp, işten çıkıp geldim buraya" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane kreş
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor

Akaryakıt fiyatları 16 günde üçüncü kez değişiyor

Kazı sırasında bulundu! 3 yıl önce başlamıştı

Kazı sırasında bulundu! 3 yıl önce başlamıştı

Boğaz manzaralı villa inşaatı! Bakanlık harekete geçti

Boğaz manzaralı villa inşaatı! Bakanlık harekete geçti

Almanya bu Türkleri konuşuyor: Kan donduran cinayet anları kamerada!

Almanya bu Türkleri konuşuyor: Kan donduran cinayet anları kamerada!

Fransız dizisindeki rolü tepki çekti! "Herhangi bir terör örgütünün..."

Fransız dizisindeki rolü tepki çekti! "Herhangi bir terör örgütünün..."

En sonra 26 yıl önce görülmüştü... Tam 5 metre

En sonra 26 yıl önce görülmüştü... Tam 5 metre

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.