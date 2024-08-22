'Beni kurtarmayın' Suda köşe kapmaca! O kaçtı, ekipler kovaladı

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde eşiyle ayrılma aşamasında olan Azerbaycan uyruklu K.B., yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Daha sonra Boğaçayı Köprüsü üzerine giden kadın, yakınlarının haber vermesi üzerine Boğaçayı’na gelen eşini görünce bir anda kendisini köprü korkuluklarından suya bıraktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O KAÇTI, EKİPLER PEŞİNDEN GİTTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Boğaçayı’nın orta kısmında su yüzeyinde bulunan kadını çıkarmak için kurtarma botu istedi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarma botu hazırlanırken bir itfaiye eri Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Mavi Yengeç” olarak adlandırılan su yüzeyindeki atıkları toplama aracı ile kadının bulunduğu noktaya doğru hareket etti.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma botunu hazırladığını ve kendisine doğru hareket eden Yengeç’i gören kadın, bulunduğu noktadan uzaklaşmaya başladı.

Kadının bulunduğu noktaya ulaşan ekipler ile kadın arasında bu kez de köşe kapmaca yaşandı.

İKNA ETMEK KOLAY OLMADI

Kurtarılmak istemediğini belirterek ekiplerden kaçan kadın, bir süre sonra Yengeç’e binerek kıyıya çıkartıldı. Bu sırada diğer kıyıda bulunan eşi ise yaşananlara isyan etti.

Genç adam polis ekiplerine, K.B’nin ailesinin kaçak göçmen olduğunu ve yakın zamanda başka birisi tarafından ihbar edildiklerini ve bundan kendisini sorumlu tuttuğunu belirtti.

Ekiplere yaşananları anlatan K.B’nin eşi, “Burada ağacın altında bekliyordu, konuşmak istedim.

112’yi arayınca attı bir anda kendisini suya. Ailesinin kaçak olduğunu bir başkası ihbar etmiş ama bundan beni sorumlu tutuyordu. Ben niye şikayet edeyim” dedi.

Sudan çıkartılması sonrası sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kadın ve eşi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır