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"Beni taciz ediyorsun" diyerek doktorun burnunu kırdı! "Bu tür psikopatlar...."

27.04.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da bir sağlık çalışanı daha hasta tarafından darp edildi. ‘Beni taciz, rahatsız ediyorsun’ diyerek darp edilen aile hekiminin burnunda kırıklar oluştu. Saldırıya yaralı doktorun kendisi gibi doktor olan babası ve Sağlık-Sen Sakarya Şubesi de tepki gösterdi.

"Beni taciz ediyorsun" diyerek doktorun burnunu kırdı! "Bu tür psikopatlar...."

Olay, öğlen saatlerinde Adapazarı ilçesinde bulunan Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile hekimi olan Metin Kurşunoğlu, Hastalık Yönetimi Platformu çerçevesinde hastası A.K.’yi kontrol için merkeze çağırdı. İddiaya göre, doktorun yanına giren A.K. hiçbir tartışma yaşanmamasına rağmen bir anda ‘sen beni taciz, rahatsız ediyorsun’ diyerek Kurşunoğlu’nu yumruklamaya başladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, başından yaralanan ve burnunda kırıklar olduğu öğrenilen doktor baygınlık geçirerek kanlar içerisinde kaldı.

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Sağlık merkezine sevk edilen 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan doktor Kurşunluoğlu tedavi altına alındı. Kontrole çağırdığı hastası tarafından darp edilen doktor vatandaşların, sağlıkçılara karşı şiddete başvurmamaları gerektiğini ifade etti. Darp edilen Kurşunluoğlu’nun emekli olan doktor babası Muzaffer Kurşunoğlu ile Sağlık-Sen Sakarya Şubesi de yaşanan olaya tepki gösterdi.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM, SESİM ÇIKMADI"

Darp edilen Aile Hekimi Metin Kurşunoğlu, “Biz Aile Hekimleri olarak hastaları Hastalık Yönetimi Platformu çerçevesinde. Bu hastayı da öyle kontrole çağırmıştık. Kontrole çağırdığımda ‘sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun’ dedi ve yumruklamaya başladı. Ben bir şey yapamadım, sesim çıkmadı. Alnım açıldı, burnumda kırık var. Sağlıkta şiddet maalesef yaygın ve bugün de geldi bizi buldu. Vatandaşların bu tür şeyler yapmaması, sağlık çalışanlarına saygılı olması, şiddete başvurmamaları ve gerekli yerlerin de bu konuya dahil olup gerekli incelemelerin başlatılmasını istiyorum” dedi.

"BU TÜR PSİKOPATLAR ÇIKABİLİYOR"

Saldırıya uğrayan kişinin babası emekli doktor Muzaffer Kurşunoğlu ise, “Bu devlete ben 50 sene doktor olarak hizmet ettim. Oğlum da doktor, ben bu hastaneden emekliyim radyoloğum. Hastaların içerisinde bu tür psikopatlar çıkabiliyor. Ama devletimizin buna gerekli tedbirlerini almasını talep ediyoruz, kendilerine yalvarıyoruz, bunlara bir önlem alsınlar. Cezalar çok hafif. Bunu 100 hastadan bir tanesi yapıyor ama o eğer hak ettiği cezayı almıyorsa, örnek teşkil ediyor ve önü açılıyor. Oğlum çok sakin bir insan. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, oğlumun yarısı kadardı, fizik olarak oğlum ondan çok güçlüdür. Vurmaz, hiç kaba kuvvet kullanmayan bir kişidir yani herkes tanır” diye konuştu.

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"BUGÜN GERÇEKTEN İÇİMİZ KANIYOR"

Sağlık-Sen Sakarya Şube Başkan Abdullah Sönmez, “Hızırtepe’de Aile Hekimimize şiddet uygulandı. Sağlık-Sen olarak biz şiddet ile ilgili yasanın çıkmasının mücadelesini veriyoruz ve Sağlık-Sen her ay şiddet raporu yayınlıyoruz. Mart ayı şiddet raporumuzda da 31 sağlık çalışanımıza şiddet uygulandı, 38 sağlık çalışanı da mağdur oldu. Bugün gerçekten içimiz kanıyor, mübarek Ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde ne insanlığa ne İslamiyet’e sığmayacak bir şekilde doktorumuz darp edilmiş. Doktorumuzun burnunda parçalı kırıklar var, dolayısıyla içimiz kanıyor. Sağlık çalışanlarına şiddet katalog suçlara dahil oldu artık tabi yapanın yanına kar kalmayacağı dönemler başladı. Fakat şiddet biran önce son bulmalı ve bunu gerçekleştirenler adalet önüne çıkartılarak tutuklamalar gerçekleştirilmeli. Doktor bey hastayı tarama için çağırıyor, vatandaş doktora direk saldırıyı gerçekleştiriyor. Dolayısı ile biz bunu içimize sindiremiyoruz” şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya taciz
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