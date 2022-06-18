"Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" demişti! İlyas Salman'dan yeni açıklama

Oyuncu İlyas Salman, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Dahaönce "Ateistim. Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" sözleriyle sansasyon yaratmıştı. Salman'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.

KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ AÇIKLADI

Salman, sosyal medyada yaptığı videolu paylaşım ile kırmızı çizgilerini açıkladı. Salman'ın videosuna kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve destek yorumu geldi.

"ATATÜRK'ÜN DEĞERLERİNE YETERİNCE SARILAMADIK"

Birçok defa 1 Mayıs mitinglerine katılarak işçi sınıfının yanında duran ve "Atatürk'ün değerlerine yeterince sarılamadık" diyen İlyas Salman, "Kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalistliğim" dedi.

