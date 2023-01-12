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Benim Adım Farah ne zaman başlıyor? Benim Adım Farah uyarlama mı, konusu ne? Demet Özdemir ve Engin Akyürek başrolde!

12.01.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Adım Farah dizisi sete çıktı. Fox TV’nin yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan Benim Adım Farah için geri sayım başladı. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaşacağı dizinin hikayesi oldukça dikkat çekici. Peki, Benim Adım Farah ne zaman başlıyor? Benim Adım Farah uyarlama mı, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Benim Adım Farah ne zaman başlıyor? Benim Adım Farah uyarlama mı, konusu ne? Demet Özdemir ve Engin Akyürek başrolde!

Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrolünü paylaştığı Benim Adım Farah dizisinin çekimleri başladı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz oturuyor. Dizi, oğlunun tedavisi için geldiği bir ülkede haksızlıklarla karşılaşan 'Farah' isimli bir doktor kadının hayatını konu ediniyor. Peki, Benim Adım Farah ne zaman başlayacak? Benim Adım Farah dizisi uyarlama mı, konusu ne? İşte tüm ayrıntılar...

BENİM ADIM FARAH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği ve O3 Medya yapımcılığında hazırlanan Benim Adım Farah dizisinin çekimleri 8 Ocak Pazar günü başladı. Dizinin yayın tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında net bir açıklamma gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BENİM ADIM FARAH KONUSU NE?

Oğlunun tedavisi için geldiği bir ülkede haksızlıklarla karşılaşan ‘Farah’ isimli bir doktorun hayatının anlatıldığı dizinin ilginç kısmı ise tanık olduğu bir cinayet sonrasında mafyanın kirli işlerinin temizliğini yapan birine dönüşme hikayesinin anlatılması.

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BENİM ADIM FARAH UYARLAMA MI?

Dizi, Arjantin'de çok ses getiren ‘La Muchacha Que Limpia’ isimli diziden uyarlanıyor.

BENİM ADIM FARAH OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Farah karakterine Demet Özdemir, Tahir isimli bir mafya üyesine ise Engin Akyürek hayat verecek. Kadrosuyla da ayrıca dikkat çeken yapımda Fırat Tanış, Ali Sürmeli, Lale Başar, Mert Doğan, Kemal Burak Alper de rol alıyor.

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