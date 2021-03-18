Benim Adım Melek’in Denge'si Rabia Soytürk’ün estetiksiz hali

Başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin paylaştığı Benim Adım Melek isimli dizi, çarşamba günlerinin en çok izlenen dizilerinden biri. Usta başrollerin yanında dizinin genç oyuncularından Rabia Soytürk de Defne karakteri ile öne çıkarak büyük başarılara imza attı. 1996 doğumlu genç oyuncu, hem sosyal medyadaki paylaşımları hem de güzelliği ile sık sık gündem oluyor.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

11 Mart 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Rabia Soytürk, Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümünden mezun oldu. Liseyi bitirdikten sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi alan Rabia Soytürk, başrollerinde Cansu Dere, Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Metin Akdülger, Hüseyin Avni Danyal ve Necip Memili’nin bulunduğu “Şahsiyet” dizisinde oynadığı Süveyda karakteri ile oyunculuğa adım attı.

Balık burcu olan Rabia Soytürk, 1.66 cm boyunda. Rol aldığı yapımlar ise “Şahsiyet”, “Gülperi”, “Özgür Dünya” ve “Benim Adım Melek”. Rabia Soytürk, adından çok söz ettiren “Şahsiyet” dizisi ile oyunculuğa adım attı, en büyük çıkışını ise “Benim Adım Melek” isimli dizide Melek ve Alpay’ın kızı olan Defne Yıldırım isimli karakteri canlandırarak yaptı.

RABİA SOYTÜRK ESTETİKSİZ HALİ!