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Benim Adım Melek neden final yapıyor ? İşte 19 Mayıs 2021 Benim Adım Melek final bölümü

17.05.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek'te sona gelindi. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Benim Adım Melek adlı dizinin 66. bölümüyle ekranlara veda edeceği açıklandı.

Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi ve Şerif Sezer gibi ünlü isimlerin yer aldığı fenomen dizi Benim Adım Melek bu akşam finl bölümüyle ekranlara veda edecek. Bu akşam yayınlanacak 66. bölüm ile final yapacak dizinin neden final yaptığı ise merak konusu oldu.

Benim Adım Melek final mi yapıyor, neden?

Üs Yapım imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın yer aldığı Benim Adım Melek adlı dizinin ekranlara veda etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Benim Adım Melek final mi yapıyor?

Benim Adım Melek final mi yapıyor?
TRT 1 ekranlarında 2 sezondur başarılı bir yayın hayatı geçiren Benim Adım Melek dizisi final yapma kararı aldı. Senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları sevilen dizi Benim Adım Melek geçtiğimiz hafta 65. bölümüyle ekranlarda yerini aldı.
19 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde 66. bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkarak veda edeceği açıklandı.
Gaziantep'te çekilen başarılı dizi, bu kapsamda yeni sezonda izleyici karşısında yer alamayacak.

Benim Adım Melek neden final yapıyor?

Benim Adım Melek neden final yapıyor?
Yavaş yavaş yaz sezonun yaklaşması ve yeni dizilerin tanıtımlarının yayımlanması ile birçok dizi final kararı aldı. Bu kararı alan dizilerden biride Benim Adım Melek oldu.
Öte yandan dizinin final yapmasında önemli etkenlerden biride reytinglerde yaşadığı düşüş ve bir türlü toparlanamaması oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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