HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. "Benim amcam polis" dedi, cezadan kurtulamadı

"Benim amcam polis" dedi, cezadan kurtulamadı

18.06.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu motosikletin ehliyetsiz sürücüsü, "Benim amcam polis" dese de cezadan kurtulamadı. 16 yaşındaki sürücüye 3 bin 674 TL ceza kesilirken, motosiklet ise yakınlarına teslim edildi.

"Benim amcam polis" dedi, cezadan kurtulamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından durdurulan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Berat Ö. (16), ekiplere "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diye dil döktü. Berat Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 lira cezai işlem uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, gece saatlerinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulamada Berat Ö. yönetimindeki motosiklet durduruldu.

"AMCAM POLİS"

Evrakları istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine ehliyet sınavlarına girmek için başvuru yaptığını söyleyen Berat Ö., "Benim amcam da polis, arayayım 2 dakika konuşun. Ne olur ceza yazmayın" diyerek ekipleri ceza yazmamaları için ikna etmeye çalıştı. Berat Ö.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ceza kesilirken, motosiklet ise yakınlarına teslim edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da dehşete düşüren olay!Manisa'da dehşete düşüren olay!
Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklamaSosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama
Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
polis Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Türkiye günlerce Şebnem Şirin cinayetini konuşmuştu! Savcının sözleri uzun süre ayakta alkışlandı

Türkiye günlerce Şebnem Şirin cinayetini konuşmuştu! Savcının sözleri uzun süre ayakta alkışlandı

Dışişleri Bakanlığından 'Norveç' açıklaması

Dışişleri Bakanlığından 'Norveç' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.