HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Benim bir öngörüm var' O illeri sıraladı! Naci Görür'den deprem uyarısı... Bu kez İstanbul değil

'Benim bir öngörüm var' O illeri sıraladı! Naci Görür'den deprem uyarısı... Bu kez İstanbul değil

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.09.2024 16:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat deprem felaketinin ardından yaptığı açıklamalar dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşların en çok merak ettiği konu olan 'deprem beklenen yerler' ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Beklenen olası İstanbul depremi başta İstanbullular olması üzere bölgede yaşayan vatandaşları endişelendirirken bu kez Naci Görür'ün uyardığı il İstanbul olmadı. İşte Görür'ün deprem riski açısından dikkat çektiği o iller...

Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? 6 Şubat deprem felaketinin ardından vatandaşların bir numaralı gündemi deprem olmaya devam ediyor. Bu nedenle Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları da yakından takip ediliyor. Görür, deprem beklediği bölgelerle ilgili yine bir dikkat çeken açıklama yaptı.

Görür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ölüdeniz fayında yani Maraş'dan Hatay'a kadar olan kısımda büyük bir deprem beklemiyoruz. Belki Türkiye sınırları dışarısında olursa o da bizi şu an pek ilgilendirmiyor.

n1

"ADANA'DA DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"

Adana'da biraz dikkatli olmak gerekiyor. Orayı bekliyoruz çünkü orada Doğu Anadolu fayının kolları var. Oraya enerji transfer edilmiş olabilir, onlardan biri tetiklenmiş olabilir ve deprem üretebilir. Adana'da dikkatli olmak lazım.

n2

"BEN HAKKARİ YÖRESİNDE DE SIKINTI OLABİLİR DİYORUM"

Benim bir öngörüm var. Ben Hakkari yöresinde de sıkıntı olabilir diyorum. Maraş depremleri Doğu Anadolu'yu hareket ettirdi, Arabistan levhası kuzeye doğru gitti. Kuzeyde Hakkari yöresinin sıkıştırmış olabileceğini düşünüyorum. Orayı da bilimsel öngörüyle uyarıyorum. Dikkatli olmak lazım diyorum, zaman söyleyemiyorum.

Doğu Anadolu fayında olan bu hareketler özellikle kuzey kısmında yani Bingöl Karlıova'yla Göynük arasında olabilecek bir hareket, ki orada deprem bekliyoruz 7,2. Kuzey Anadolu fayının belli ölçüde kırılmamış kesimini de tetikleyecektir. Unutmayın 1939 Erzincan depremi 1971 Bingöl depremini tetiklemiştir. Yani bu tetikleme denince bu oluyor arkasına diğeri oluyor diye anlaşılıyor, öyle değil. Enerji transferleri birbirleriyle geometrik ilişkide olan faylarda mümkündür. Ben şimdi bu Doğu Anadolu fayının büyük hareketleri sonucu özellikle Bingöl'den Erzincan'a kadar olan o kesimde de hareketi hızlandırmış olabileceğini düşünüyorum."

n3

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Naci Görür naci görür
En Çok Okunan Haberler
LGS'de puanlar yeniden hesaplanıyor!

LGS'de puanlar yeniden hesaplanıyor!

'Gözaltı değil, misafirdim' dedi! Narin'in babası Arif Güran'dan ilk açıklama... Yapanlara beddua etti

'Gözaltı değil, misafirdim' dedi! Narin'in babası Arif Güran'dan ilk açıklama... Yapanlara beddua etti

Ben böyle bir anlaşma görmedim

Ben böyle bir anlaşma görmedim

Narin'in annesinin hareketi kafaları karıştırdı! 'Devlet istiyor, gizli' diyerek...

Narin'in annesinin hareketi kafaları karıştırdı! 'Devlet istiyor, gizli' diyerek...

Özgür Özel: "Ayşenur bu çağın 'Deniz Gezmiş'idir"

Özgür Özel: "Ayşenur bu çağın 'Deniz Gezmiş'idir"

Narin'in mezarındaki gelinliği kaldırdı, önlük ve çanta bıraktı

Narin'in mezarındaki gelinliği kaldırdı, önlük ve çanta bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.