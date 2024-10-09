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'Benim dışımda hiç kimse güvende değil' sözleriyle çok eleştirilmişti! Sibel Can'dan açıklama gecikmedi! 'Karşılığı budur'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.10.2024 14:40
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Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı açıklamada 'Benim dışımda hiç kimse güvende değil' diyen Sibel Can bu sözleri ile çok eleştirilmişti. Sosyal medyadaki eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü isim bu sözlerine 'karşılığı budur' diyerek açıklama yaptı.

'Benim dışımda hiç kimse güvende değil' sözleriyle çok eleştirilmişti! Sibel Can'dan açıklama gecikmedi! 'Karşılığı budur'

19 yaşındaki katil Semih Çelik tarafından canice hayattan koparılan İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil cinayetleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ünlü isimlere de ülkemizdeki kadına yönelik şiddet, taciz ve cinayetler hakkındaki fikirleri soruluyor.

Bazı ünlü isimlerin konuya dair sessizliği sosyal medyada tepki çekerken bazı isimlerin de yaptığı yorumlar eleştiriliyor. Bu isimlerden biri de usta sanatçı Sibel Can olmuştu.

BU SÖZLERİ ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Sibel Can "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna 'Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet... Yerini... Bulmalı!' yanıtını vermiş ünlü isim bu sözleriyle tepkilerin hedefi olmuştu.

SİBEL CANN

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ünlü ismin 'Benim dışımda hiç kimse güvende değil' sözleri çok eleştirilmişti. Sibel Can bu eleştirilere daha fazla dayanamadı ve sosyal medya üzerinden konuya açıklık getirdi.

SİBEL CAN AÇIKLAMA

Sibel Can yaptığı paylaşımda; ''Ben bir sanatçı olarak toplu taşıma kullanmıyorum, konserlere koskoca ekiplerle hareket ediyorum ve her daim planlı ve programlı bir hayatım var. 'Güvendeyim'in' karşılığı budur. Bunun aksini söyleseydim, inandırıcı ve samimi olacak mıydı?' ifadelerini kullandı.

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cinayet Sibel Can açıklama
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