"Benim en güzel öğretmenler günü oğlum"

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 22 yıllık öğretmen Nuran Uçar’ın otizmli oğlu Ahmet için verdiği mücadele tüm ilçeye örnek oldu. Oğlunun sınıfta Öğretmenler Günü’nu kutladığı Nuran öğretmen duygusal anlar yaşadı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda görevli 22 yıllık öğretmen ve 3 çocuk annesi Nuran Uçar’ın 19 yaşındaki otizmli oğlu Ahmet Uçar’la hayat dolu mücadelesi bütün ailelerin taktirini topluyor. Ahmet’in yıllar önce özel bir birey olarak dünyaya gelmesinden sonra zorluklarla onu yaşama kazandırmaya çalışan Nuran öğretmen, her 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü öğrencileri ve çocuğuyla geçiriyor. Çocuğunun onun yaşantısının bir parçasından öte olduğunu ifade eden Uçar, "Ahmet’le yaşadığım her an benim için Öğretmenler Günü’dür" dedi.

Türkçe öğretmeni Nuran Uçar, "Öğretmen demek eğiten demektir. Bu öğretmenliği ya da eğitmeyi hayatımızın her noktasında görmek istediğimiz gibi kendi evladımızda da görmek istiyoruz. Ama otizm öyle değişik bir engel ki iğneyle kuyu kazmak gibidir. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım bazen hiç yol katedemediğimiz zamanlar oluyor. Bir şey veremediğini düşünsen de vazgeçmeden devam edebiliyorsun. Ama o içimizdeki öğretmenlik duygusuyla bir şeyler vermek o zamanda ihtiyaç haline geliyor. Ve kendi çocuğumuza veremediğimiz her şeyi diğer öğrencilerimize vermek zorunda kalıyoruz. Çocuğumun böyle olması beni daha azimli ve idealist yaptı. Otizm insana çok şey öğretiyor. Değerli ve değersiz bulduğumuz kavramlar bir anda yer değiştiriyor. Çocuğumun böyle olmasıyla kendi öğrencilerime daha çok bağlanarak hepsinin ayrı ve güzel yetişmesi için daha çok emek verdik. Ve sonunda otizm benim mesleğimi etkiledi ve böyle oldu" dedi.