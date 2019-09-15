HABER

"Benim evladımı bana versinler artık yeter"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:09 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı - Kızı Şeyma için eyleme katılan anne Türkan Mutlu: - "Benim çocuklarımın üzerinde Kürt siyaseti yapmayın. Artık biz anne olarak gözümüzü açtık" - "Benim evladımı bana versinler artık yeter"

DİYARBAKIR (AA) - HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Terör örgütü tarafından 7 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için oturma eylemine Bursa'dan katılan anne Türkan Mutlu, kızının eğitim fakültesini kazandığı yıl Barış ve Demokrasi Partililerce (BDP) kandırılarak kaçırıldığını söyledi.

"Önce iyi bir dille kendilerini yaklaştırıyorlar sonra çocuklarımız bir bataklığa bir çamura giriyorlar, artık kurtulmak yok. Sonra çocuğumun üzerinden siyaset yapıyorlar. Dün akşam televizyonda izledim, onların çocukları nerede? Havuzlarda, denizlerde tatillerde benimki nerede?" ifadelerini kullanan anne Mutlu, kızının öğretmen olarak kimsesiz çocuklara yardımcı olmayı istediğini anlattı.

Televizyonda kızının Suriye'de olduğunu görmesi üzerine Irak'a gittiğini ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Gittim, kaç saat orada durdum yalvardım bana göstermediler. 'Bugün git, yarın gel' dediler. Sabah bana aracılık yapan kişide telefonunu kapattı. Bana 'Sultanbeyli'nin BDP binasına git, kızından haber alacaksın.' dediler. HDP Milletvekili Leyla Hanım (Güven) diyor ki 'Birkaç anne orada toplanmışlar. Onları kandırmışlar, oraya koymuşlar' diyor. Eminim o da bir anne onunda evladı var. Akşam oluyor kurduğu güzel sofrada çocuklarıyla, güzel yataklarında yatıyor. Bizim evlatlarımız da dışarda yatıyorlar. Gittim o çocukların ne şartlarda yaşadığını gözümle gördüm."

- "Benim çocuklarımın üzerinde Kürt siyaseti yapmayın"

Mutlu, siyasetle bir işi olmadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim çocuklarımın üzerinde Kürt siyaseti yapmayın. Artık biz anne olarak gözümüzü açtık. Ben binaya (BDP binası) gittim. Şeyma'yı bırakın Şeyma'nın geleceğiyle oynamayın, beni götürün, Şeyma'yı bırakın. 7 senedir kızımdan haber almadım. İsmi Kübra olan bir partili bana 'Şeyma, burada saatlerce ağladı. Annemin durumu ortada, ben nasıl annemi bırakırım?' dedi. Başka bir partili de 'Biz Şeyma'yı 3 ay önce vermişiz, artık Şeyma'yı alamıyorsun.' dedi. O kadar orada bir oyunun içinde anlatamıyorum, söylemek yetmiyor, ifade yetmiyor. Biz kendimiz bir anne olarak kendimizi ifade edemiyoruz."

- "Benim evladımı bana versinler, artık yeter"

Bir anne olarak evladını istediğini dile getiren Mutlu, kızına da şöyle seslendi:

"Benim evladımı bana versinler artık yeter, yeter, yeter. Eyleme devam edeceğim. Şeyma gelsin. Şeyma eve gel, eve dön, sen neyin peşindesin kızım? Sen öyle insan değildin. Sen bana diyordun 'Anne, benim arkam yok, bir anne olarak sahip çıktın ama bir arkam yok. Bir baba tarafımız yok. Ben okuyacağım kimsesiz çocuklara sahip çıkacağım.' Seni Şeyma olmaktan çıkarmışlar."

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü varSuriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var
Evlat nöbeti tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyorEvlat nöbeti tutan annelerin sayısı her geçen gün artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne Diyarbakır Diyarbakır anneleri

En Çok Okunan Haberler

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Korkunç! Yanlışlıkla kendi başını kesti

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Ünlü oyuncu onun yerine geliyor! Provalara başladı

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı 34 oldu

Ceylan'ın annesi de eyleme katıldı

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Otobüs terminalinde yakalandılar!

Polisin dikkati yakalattı

Gezgin Fatih Koparan'a dükkanının önünde sopalı saldırı

Ünlü gezgine sopalı saldırı

Korku dolu anlar! Boş araziye indi

Korku dolu anlar! Boş araziye indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.