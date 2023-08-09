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BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM tek parça izle! TRT 1 BENİM GÜZEL AİLEM dizisi Son bölüm özeti

09.08.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Güzel Ailem dizisi yedinci bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. TRT 1'in yeni dizisi Benim Güzel Ailem'in oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Seray Gözler, Onur Buldu, Melis Babadağ, Toprak Can Adıgüzel, Serra Pirinç ve Nergis Kumbasar gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Benim Güzel Ailem 7. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Benim Güzel Ailem 7. bölümü için geri sayım devam ediyor. TRT 1'de yayınlanan Benim Güzel Ailem'in senaristliği Baykut Badem kaleme alırken yönetmenliğini Sadullah Çelen üstleniyor. İzleyiciler heyecanla 7. bölümü bekliyor. Benim Güzel Ailem'in yeni bölümü 9 Ağustos Çarşamba akşamında yayınlanacak. İşte Benim Güzel Ailem 7. bölüm konusu...

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Güzel Ailem, her Çarşamba akşamı TRT'de yayınlanıyor. Benim Güzel Ailem dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜM ÖZETİ

Benim Güzel Ailem dizisinin altıncı bölümünde;

Deniz ile Kaan’ın arasındaki buzlar nihayet erir. Sözde evlilik yıldönümü için dışarda bir mekanda yemeğe gitmek üzere kapıdan çıkan Deniz ve Kaan karşılarında Kaan’ın annesi Feryal ile karşılaşırlar. Feryal hayalet görmüş gibi bembeyaz bir yüzle on senedir görmediği oğlu Oğuz’u gördüğünü söyler. Kaan ise annesine yalan söylemeye devam ederken, gördüğü kişinin eve sipariş getiren kurye olduğunu söyler. Ferdi ise yıllardır beklediği oyunculuk teklifi için aldığı rakamı söyleyince kimse inanmaz. Derya ve Nedim kısık sesle bu haberi duyunca birbirilerini yemeğe devam ederler. Nedim bu arada kendi evlerini kapatıp eşyalarını kayınpederinin evine getirir. Sina, Rasim Usta’nın yanına gelip aslında bir komploya kurban gittiğini anlatmıştır. Canan ise ona inanmak istemekle kalmayıp gelini Öznur’u kızı Damla’yı tekrar bir şans için ikna eder mi diye ağzını aramaktadır. Sina’da Damla’ya yakın olmak için karşı köşelerinde satılık olan evi almak için harekete geçecek mi?

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BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Benim Güzel Ailem dizisinin 7. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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