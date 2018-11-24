'Benim hiç öğretmenim olmadı ama...'

İşte o isimler!

Ünlülerden Öğretmenler Günü paylaşımı

Armağan Çağlayan "Hem annem, hem ilk öğretmenim... Çalışan anne çocuğu olmak eskiden zordu. Bana bakacak kimse olmayınca, annem okula götürüp getirmeye başladı beni, 5 yaşındaydım. Annem de o sene birinci sınıfları okutuyor. Ben sınıfa giriyorum, çıkıyorum. Ama öyle düzenli değil. Canım isteyince sınıftayım, istemeyince bahçede. Bir gün bahçeden sınıfa girdim günün ortasında, tahtada yazan cümleyi okuyuverdim, sesli olarak. Annem bağırarak, bir daha oku bakayım dedi. Yeni cümleler yazdı tahtaya, hepsini okudum. Okuma yazmayı sökmüştüm. Beni kolumdan tuttuğu gibi, Nezahat öğretmene götürdü; "Hocam şuna bir bakar mısınız, okumayı mı sökmüş bu?” dedi. Nezahat Hoca da beni ufak bir sınavdan geçirdi. Evet okumayı sökmüştüm. Sonra mecbur okula başladım tabii. Annemin ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Hazım Körmükçü "Üzerimde emeği geçen bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. Öğretmenler Günü'nüzü kutluyorum."

İbrahim Tatlıses "Hiç öğretmenim olmadı, okuyamadım ama yıllar sonra içinde başarılı ÖĞRETMENLERİN, nice öğrenciler yetiştireceği bir okulum oldu... İnsanın hiç olmayınca daha kıymetli oluyor bu yüzden sevgili öğretmenler benim için çok değerlisiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz Kutlu Olsun, ellerinizden öperim."

Deniz Seki "Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarım."

Hakan Altun “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. ” Mustafa Kemal Atatürk "Başta Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun..."

Pınar Altuğ "Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun."

Volkan Konak "Saygıdeğer Öğretmenler, gününüz kutlu olsun..." "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır..." Mustafa Kemal Atatürk

Gülben Ergen "Başta cumhuriyetimizin kurucusu Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun. Çocuklara eğitimi sevgi, güven ve mutluluk ile veren tüm yolların öğrencisiyim."

Mirkelam "Bir insanı sevmeyi, bir hayvanı korumayı, bir tohumu ekmeyi, güzel bir söz söylemeyi, gerçekten dinlemeyi, müziği ve o kara tahtaya inat hayatın renklerini bize öğreten tüm öğretmenlerimize selam olsun..."

Demet Akalın "Öğretmenler Gününüz kutlu olsun altın kızlar."