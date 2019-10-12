BENİM HİKAYEM - "Dersimiz matematik öğretmenimiz Türkçe"

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de bir lisede görev yapan ve adını dedesinin lakabından alan Türkçe Mehmet Şirin, bu özelliğiyle öğretmen arkadaşları ve öğrencileri başta olmak üzere çevresinden ilgi görüyor.

TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesinde görevli 44 yaşındaki öğretmene ailesi tarafından, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini gören 1905 doğumlu merhum dedesinin lakabı ve adı olan "Türkçe Mehmet" ismi verildi.

Dedesinin hatırasını nüfus cüzdanının isim hanesinde taşıyan 20 yıllık öğretmen Türkçe Mehmet Şirin, ailesinin kendisine bu ismi vermesinden mutluluk duyuyor.

Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersinli bir aileye mensup olduğunu söyledi.

Aile büyüklerinin kendisine Mehmet yerine Türkçe diye seslendiğini anlatan Şirin, "Dedem Osmanlı döneminde Arapça ve Osmanlı Türkçesi öğrenmek için küçük yaşlarda Konya'ya bir medresede eğitim görmeye gitmiş. Cumhuriyet'in ilanı sonrası Türkçeyi ilk okuyan ve yazanlardan biriymiş. Okuma ve yazmayı askerde öğrenmiş. Birkaç dil bilmesi dedemi çok mutlu ettiği için her yerde, 'Ben Türkçe okumayı yazmayı biliyorum' diye anlatırmış. Lakabı 'Türkçe Mehmet' olarak kalmış. Babam da o lakabı bana isim olarak vermiş." ifadelerini kullandı.